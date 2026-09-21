사회적가치 페스타 개막…최태원 "AI, 강력한 사회문제 해결사"

▲ 최태원 대한상공회의소 회장이 21일 서울 강남구 코엑스에서 열린 제3회 대한민국 사회적가치 페스타 개회식에서 개회사를 하고 있다.

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정부와 기업, 시민사회 등이 정책과 자본, 첨단기술, 현장 아이디어를 토대로 사회적 해법을 도출하는 '대한민국 사회적가치 페스타'가 올해 3년 차를 맞아 한층 큰 규모로 막을 올렸습니다.대한상공회의소는 오늘(21일) 서울 강남구 코엑스에서 '제3회 대한민국 사회적가치 페스타'를 열었다고 밝혔습니다.22일까지 이틀간 열리는 이번 행사에는 지난해(344개)보다 늘어난 400여개의 참여기관이 300여개 전시 부스와 50여 개 세션·스페셜 프로그램을 선보였으며 참관객 1만 5천여명이 현장을 찾았습니다.정부에서는 한성숙 국무총리, 문신학 산업통상부 차관, 강금실 글로벌기후환경대사가, 경제계에서는 최태원 대한상의 회장과 김정일 대한상의 상근부회장, 지동섭 SK 수펙스추구협의회 SV(사회적가치)위원장 등이 참석했습니다.이번 행사는 '생각을 넘어 행동으로, 문제를 넘어 해결로'라는 대주제 하에 '누가 누구와 손잡고 어떤 자본과 기술로 실제 임팩트를 낼 것인가'라는 실행 중심의 협업 모델을 제시하는 데 방점을 찍었습니다.최 회장은 환영사에서 "고령화, 돌봄, 기후변화처럼 복잡해진 문제는 이제 정책이나 기업 하나의 힘만으로는 풀기 어렵다"며 "인공지능(AI)이 단순한 '대체자'를 넘어 더 나은 사회를 만드는 '가장 강력한 해결사'가 될 수 있다고 믿는다"고 말했습니다.이어 "AI라는 기술과 측정·보상 체계가 결합한다면 큰 변화가 생긴다"며 "사회문제 해결이 기업에는 새로운 기회, 정부에는 효율적 정책, 국민에게는 더 나은 삶으로 돌아오는 선순환 생태계가 만들어질 것"이라고 밝혔습니다.메인 세션인 '리더스 서밋'에서는 기업·정부·금융·재단·사회적경제 등 각계 리더 150여명이 참석해 '자본은 어떻게 사회적 가치를 키우는가'를 화두로 해법을 논의했습니다.최 회장은 리더스 서밋 인사말을 통해 "사회문제 해결을 위한 좋은 시도와 성과가 일회성으로 그치지 않고 더 큰 변화로 이어지게 하기 위해서는 자본의 역할이 중요하다"며 "단순히 더 많은 자본이 투입되는 것에 그치지 않고 기업과 정부, 금융, 사회적 경제 영역에서 이미 존재하는 서로 다른 자본을 어떻게 효율적으로 연결하고 활용할 것인가 함께 고민해 보았으면 한다"고 말했습니다.아시아 최대 규모의 임팩트 투자사 MYSC의 김정태 대표는 "사회문제 해결은 고위험·장기 프로젝트인 만큼 단일 자본으로는 지속하기 어렵다"며 "초기에는 정부 보조금, 사업모델을 검증하는 검증기에는 손실을 감수하는 기부 자본, 성장기에는 임팩트 투자와 대출이 단계별로 역할을 이어받는 '혼합금융' 체계가 정착돼야 한다"고 제언했습니다.올해 사회적가치 페스타 전시장에는 협력, 혁신·환경, 지역, 사회 4개 테마존에 걸쳐 SK하이닉스, SK텔레콤, 한국철도공사(코레일), 현대해상 등 기업·기관이 사회적 문제 해법을 선보이는 부스를 마련했습니다.또 유엔개발계획(UNDP)과 '사회연대경제 활성화 포럼'을 공동 개최하는 등 국제기구와의 협업을 강화했고, 국무조정실 범정부 생명지킴추진본부의 협조로 '생명지킴 콘퍼런스'를 열며 생명 존중 문화 확산에도 힘을 보탰습니다.김정일 상근부회장은 "이번 페스타가 기업과 정부, 사회적기업, 시민사회 등 다양한 주체의 역량을 이어 '각자 고민'을 '모두의 해결책'으로 바꿔내는 강력한 사회적 솔루션 플랫폼으로 자리매김하기를 기대한다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)