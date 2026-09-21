뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[자막뉴스] KBS 공채 개그맨, 만취 상태로 대리기사 목 조르고 폭행…현행범 체포

이현영 기자
작성 2026.09.21 15:28 조회수
PIP 닫기
음주 상태의 유명 코미디언이 자신이 부른 대리운전 기사를 폭행해 경찰에 현행범으로 체포됐습니다.

서울 서초경찰서는 KBS 공채 출신 코미디언 김 모 씨를 특정범죄 가중처벌법상 운행 중 운전자 폭행 혐의로 입건해 조사하고 있다고 밝혔습니다.

김 씨는 어제 새벽 1시쯤, 서울 강남구 압구정동의 한 주점에서 술을 마신 뒤 자택으로 가기 위해 대리운전 기사를 불렀습니다.

이후 대리운전 기사가 운전하는 차량에 탄 김 씨는 경부고속도로를 달리던 중 만취 상태로 대리운전 기사의 목을 잡고 흔드는 등 폭행한 혐의를 받고 있습니다.

대리운전 기사의 신고를 받고 출동한 경찰은 고속도로 부근 주유소 앞에서 김 씨를 현행범으로 체포했습니다.

김 씨는 과거 KBS 인기 프로그램인 개그콘서트 등에서 활약했던 것으로 알려졌습니다.

운행 중인 자동차의 운전자를 폭행하거나 협박할 경우 사고의 위험성이 크고 2차, 3차 사고로 이어질 가능성이 큰 만큼, 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률에 따라 5년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금에 처해집니다.

특히, 운전자가 상해를 입는 경우에는 1년 이상의 유기징역, 운전자를 사망에 이르게 할 경우 무기 또는 5년 이상의 징역이라는 무거운 처벌을 받게 됩니다.

경찰은 김 씨를 상대로 정확한 범행 경위를 조사할 방침입니다.

(취재 : 이현영, 영상편집 : 김기현, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기
이현영 기자 사진
이현영 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지