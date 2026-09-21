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내년 대형 아파트단지 종이팩 분리배출 의무화…내달 자율시행

박세용 기자
작성 2026.09.21 13:36 조회수
내년 대형 아파트단지 종이팩 분리배출 의무화…내달 자율시행
내년부터 대형 아파트단지에서 종이팩 분리배출이 의무화됩니다.

종이팩은 따로 모으면 고품질 재활용이 가능하지만 다른 폐지에 섞여 버려지거나 종량제봉투에 담겨 버려지는 경우가 많습니다.

기후에너지환경부는 다음 달 '의무 관리 대상 공동주택' 약 14만 4천 동에서 우유팩 등 종이팩 분리배출을 자율 시행한 뒤 내년 1월 1일부터 의무화한다고 밝혔습니다.

의무 관리 대상 공동주택은 300세대 이상 아파트와 150세대 이상이면서 승강기가 설치된 아파트, 그리고 150세대 이상이면서 난방이 중앙집중식인 아파트 등입니다.

천연펄프로 만들어지는 종이팩 재활용률은 재작년 기준 14%에 그치고 있습니다.

기후부는 종이팩 분리배출 의무화에 앞서 재활용 체계를 갖추고자 오늘(21일) 한솔제지 대전공장에서 관련 기업·기관과 업무협약을 맺었습니다.

(사진=연합뉴스)
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