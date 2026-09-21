내년 대형 아파트단지 종이팩 분리배출 의무화…내달 자율시행

내년부터 대형 아파트단지에서 종이팩 분리배출이 의무화됩니다.



종이팩은 따로 모으면 고품질 재활용이 가능하지만 다른 폐지에 섞여 버려지거나 종량제봉투에 담겨 버려지는 경우가 많습니다.



기후에너지환경부는 다음 달 '의무 관리 대상 공동주택' 약 14만 4천 동에서 우유팩 등 종이팩 분리배출을 자율 시행한 뒤 내년 1월 1일부터 의무화한다고 밝혔습니다.



의무 관리 대상 공동주택은 300세대 이상 아파트와 150세대 이상이면서 승강기가 설치된 아파트, 그리고 150세대 이상이면서 난방이 중앙집중식인 아파트 등입니다.



천연펄프로 만들어지는 종이팩 재활용률은 재작년 기준 14%에 그치고 있습니다.



기후부는 종이팩 분리배출 의무화에 앞서 재활용 체계를 갖추고자 오늘(21일) 한솔제지 대전공장에서 관련 기업·기관과 업무협약을 맺었습니다.



(사진=연합뉴스)