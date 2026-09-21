경기도, 'DMZ영화제' 축소 운영 비판에…"고비용·저성과" 반박

▲ 경기도청

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경기도는 재정 상황으로 DMZ국제다큐멘터리영화제를 일부 축소 운영한 것을 두고 더불어민주당 김민석 대표가 "계약 파기"를 언급하며 비판한 데 대해 하루 만에 반박에 나섰습니다.경기도 관계자는 지난 20일 "이 사업은 도비에 의존한 고비용 운영구조와 예산 투입 대비 관객 성과 저조, 타 지자체와 비교해 과도한 지원 규모 등의 문제가 있어서 축소 운영한 것"이라고 밝혔습니다.도에 따르면 올해 이 사업 예산은 40억 원입니다.이 가운데 도비는 31억 원으로 전체 수입의 77.5%를 차지합니다.반면 티켓, 후원, 협찬 등 자체 수입은 1억 1천100만 원으로 전체 수입의 2.8%입니다.관람객은 지난해 1만 3천760명으로 집계됐는데 유료 관람객은 6천663명, 무료 관람객은 7천97명입니다.이를 예산과 대비해 보면 관람객 1인당 29만 원, 유료 관람객 기준으로는 1인당 60만 원 소요되는 것으로 나타났습니다.아울러 도가 이 영화제에 지원하는 도비가 31억 원인데 비해 서울시가 15개 영화제에 지원하는 전체 예산은 10.3억 원에 그칩니다.인천 디아스포라영화제의 경우 올해 예산이 6억 원에 불과합니다.도 관계자는 "DMZ영화제는 재정적 자립 기반이 사실상 부재하고 인력비에만 연간 14억 원이 소요돼 성과와 무관하게 과도한 조직 유지비가 투입되고 있다"며 "또 도는 DMZ영화제와 별도로 경기콘텐츠진흥원을 통해 6개 소규모영화제에 총 1억 원을 지원하고 있어 지원규모와 형평성 측면에서 재검토가 필요하다"고 말했습니다.민주당 김 대표는 전날 광주에서 영화인들을 만나 DMZ국제다큐멘터리영화제의 축소 운영에 대해 "어떤 의미에서 보면 계약 파기"라며 "책임 있는 공공은 도의적, 신의적 파괴 행위를 한 것이다. 그런 면에서 문제가 있다는 생각이 든다"고 지적했습니다.앞서 김 대표는 민주당 소속의 강경파인 추미애 경기도지사가 이재명 대통령을 직격하자 이를 비판하고 추 지사의 선거 컨설팅 비용을 살펴보겠다고 언급하는 등 추 지사와 각을 세우고 있습니다.추 지사 측은 6·3 지방선거 당시 특정 정치컨설팅 업체에 선거비용 상당액을 지출한 것과 관련한 논란에 대해서는 "데이터와 노하우가 축적된 업체와 계약해 선거 업무를 치르는 것은 지극히 상식적인 일"이라고 해명했습니다.(사진=경기도 제공, 연합뉴스)(사진=경기도 제공, 연합뉴스)