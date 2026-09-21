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'신인 가수' 김남길, 첫 페스티벌 데뷔…열광의 30분 라이브

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작성 2026.09.21 14:26 조회수
'신인 가수' 김남길, 첫 페스티벌 데뷔…열광의 30분 라이브
배우 김남길이 '신인 가수'로 첫 음악 페스티벌 무대에 올라 관객들을 사로잡았다.

김남길은 지난 20일 서울 올림픽공원 88잔디마당에서 열린 'KB 조이올팍 페스티벌 2026' 둘째 날 무대에 올라 약 30분간 5곡의 풀 밴드 라이브를 선보였다. 지난 3월 첫 번째 싱글 '너에게 가고 있어'로 가수로 데뷔한 지 반년 만의 첫 페스티벌 공연이다.

이날 풀 밴드 세션과 함께 등장한 김남길은 넬의 '기억을 걷는 시간'으로 공연의 포문을 열었다. 이어 "반갑습니다. 신인 가수 김남길입니다"라고 농담 섞인 인사를 건넨 그는 "오늘 말을 짧게 하겠다"며 여유로운 입담으로 현장 분위기를 단숨에 사로잡았다.

이어 넬의 '지구가 태양을 네 번', 정준일의 '안아줘'를 특유의 호소력 짙은 감성으로 열창하며 돌출 무대까지 누볐다. 분위기를 바꿔 DAY6의 '한 페이지가 될 수 있게'로 에너지를 끌어올린 그는 데뷔곡 '너에게 가고 있어'로 하이라이트를 장식, 현장 관객들의 뜨거운 환호와 앙코르 요청을 이끌어냈다.
김남길 (사진=게티이미지코리아)

대학 축제에 이어 대형 페스티벌까지 접수하며 '가수 김남길'로서의 입지를 다진 그는 배우로서도 쉼 없는 열일 행보를 이어간다.

현재 SBS 새 드라마 '악몽' 주인공으로 촬영 중이며 영화 '몽유도원도' 개봉을 앞두고 있는 김남길은 오는 10월 7일 제35회 부일영화상 시상식 MC와 10월 8일 '서울드라마어워즈 2026' 공식 앰배서더 활동까지 확정하며 전방위 활약을 예고했다.

[사진제공=길스토리이엔티]

강선애 기자  

(SBS연예뉴스 강선애 기자)
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