한국 사격, 남자 10ｍ 공기소총 단체전 동메달

▲ 21일 일본 아이치현 종합 사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 사격 남자 10m 공기소총 예선에서 한국 박하준이 과녁을 조준하고 있다.

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대회 첫날 반효진(대구공공시설관리공단)의 동메달로 순조롭게 출발한 한국 사격이 남자 10ｍ 공기소총 단체전에서도 동메달을 수확하며 상승세를 이어갔습니다.박하준(KT), 신민기(창원특례시청), 권협준(서산시청)으로 구성된 대표팀은 21일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 10ｍ 공기소총 개인전 본선 겸 단체전에서 1천884.2점을 합작해 중국(1천899.0점), 인도(1천890.1점)에 이어 3위에 올랐습니다.중국은 2025년 카이로 세계선수권대회에서 직접 작성한 종전 세계기록(1천898.4점)을 경신하며 금메달을 차지했습니다.박하준이 631.4점으로 한국 선수 중 가장 높은 점수를 기록했고, 신민기가 629.2점, 권협준이 623.6점을 쐈습니다.한국은 은메달을 따낸 2022 항저우 대회에 이어 이 종목에서 2회 연속 단체전 메달을 수확했습니다.개인전에서는 박하준과 신민기가 나란히 결선에 진출했습니다.박하준은 전체 4위로 상위 8명이 겨루는 결선행 티켓을 손에 넣었습니다.성리하오(635.4점·중국)와 마쓰한(633.0점·중국), 루드란크시 파틸(631.8점·인도)이 나란히 본선 1∼3위를 차지했습니다.신민기는 전체 9위에 머물렀으나 국가별로 최대 2명만 결선에 출전할 수 있다는 규정에 따라 결선에 올랐습니다.중국 선수들이 1위와 2위, 5위를 차지하면서 세 번째로 순위가 낮은 장창훙(630.6점·5위)이 결선 진출자에서 제외됐고, 이에 따라 차순위인 신민기에게 출전권이 돌아갔습니다.권협준은 28위를 기록해 결선 진출엔 실패했습니다.2022 항저우 대회 개인전과 단체전에서 모두 은메달을 따낸 박하준은 2회 연속 개인전 메달에 도전합니다.개인전 결선은 이날 낮 12시 30분 열립니다.(사진=연합뉴스)