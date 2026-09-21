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김민석 "초심·겸손으로 민생에 집중…야권도 선의 경쟁자 돼 주길"

김관진 기자
작성 2026.09.21 11:31 조회수
김민석 "초심·겸손으로 민생에 집중…야권도 선의 경쟁자 돼 주길"
▲ 더불어민주당 김민석 대표가 21일 오전 경기도 의정부시 경기도북부청사에서 열린 제16차 경기 최고위원회의에서 발언하고 있다.

김민석 민주당 대표가 오늘(21일) "대통령 기자회견의 취지대로 초심과 겸손으로 민생과 현장에 집중하겠다"고 밝혔습니다.

김 대표는 오늘 경기도청 북부청사에서 열린 최고위원회의에서 이같이 말하고 "야권도 민생 개선을 위한 선의의 경쟁자가 돼 주시기를 희망한다"고 당부했습니다.

김 대표는 "당 대표 취임 1달이 지났다"며 "이제 현장과 실천이다. 저부터 뛰겠다"고 말했습니다.

그는 오늘 새벽 버스 차고지를 찾았다는 사실을 전하며 "내일 현장, 내일 민생을 실천하겠다"고 약속했습니다.

이어 "결국 정당은 정책과 성과다"라며 "그달의 우수 정책과 입법을 당원과 국민의 블라인드 조사로 선정하고, 당론으로 지원해 가겠다"고 덧붙였습니다.

그러면서 "일의 속도와 함께 소통과 공감, 숙의의 노력을 더하겠다"며 "정부 출발 당시의 초심으로 돌아가서 대통령뿐 아니라 모두가 뛰는 민주당을 만들겠다"고 말했습니다.
 
(사진=연합뉴스)
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