[자막뉴스] "또 SNS에!" 끈질긴 도요토미 집착…"이 정도면 한국에 억하심정" 분노

2026 아이치·나고야 아시안게임 선수촌 환영 행사에 임진왜란의 원흉, 도요토미 히데요시 캐릭터가 등장해 논란이 일었던 가운데, 이번에는 도요토미를 소재로 한 포토존이 대회 기간 운영되고 있는 것으로 알려졌습니다.



서경덕 성신여대 교수는 오늘(21일) 소셜미디어를 통해 일본에 거주하는 누리꾼의 제보를 받았다며 이같이 밝혔습니다.



서 교수는 아이치·나고야 아시안게임 문화프로그램 공식 홈페이지에 나고야시가 22일 미즈호공원에서 운영하는 '무장 역할놀이 포토스폿'이 안내돼 있다고 전했습니다.



이곳에서는 관람객이 오다 노부나가, 도요토미 히데요시, 도쿠가와 이에야스를 주제로 한 갑옷 모양의 패널 뒤에 서서 일본 전국시대 무장이 된 것처럼 사진을 찍을 수 있습니다.



앞서 지난 15일에도 아시안게임 선수촌 환영 행사에 오다 노부나가, 도요토미 히데요시, 도쿠가와 이에야스로 분장한 인물들이 등장해 논란이 됐습니다.



비판이 빗발치자 나고야 아시안게임 조직위원회는 특정 역사적 인물을 미화할 의도는 없었지만, 관객에 따라 다르게 받아들일 수 있다는 점을 인정하고 유사 사례가 재발하지 않도록 하겠다는 취지의 입장을 밝혔습니다.



하지만 그러고도 불과 몇 시간 뒤 조직위 공식 소셜미디어 계정에 도요토미 등장 영상을 버젓이 올려놔 공분을 샀습니다.



해당 글에는 "스포츠 축제 준비를 위해 그들의 뜨거운 열정과 강력한 말을 가져왔다"는 문구까지 적혔습니다.



서 교수는 이와 관련해 "진정성 없는 해명에 불과했다"며 "올바른 역사 의식을 갖췄다면 이렇게 도요토미를 또 등장시키지는 않았을 것"이라고 주장했습니다.



그러면서 "49억 아시안인의 축제인 아시안게임을 이용해 전범을 미화하는 일본이 더 이상 국제 스포츠 행사를 주최해서는 안 될 것"이라고 직격했습니다.



(취재 : 김민정 / 영상편집 : 김민지 / 디자인 : 이수민 / 제작 : 디지털뉴스부)