박보검·진영, '구르미' 10주년 맞아 '안갯길' 리메이크 발표…수익금 전액 기부

배우 박보검과 진영이 드라마 '구르미 그린 달빛' 방영 10주년을 맞아 특별한 리메이크 프로젝트로 다시 뭉친다.



박보검과 진영이 함께 가창에 참여한 '안갯길' 리메이크 음원이 오는 23일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 전격 공개된다.



이번 프로젝트는 지난 2016년 인기리에 방영된 KBS 2TV 드라마 '구르미 그린 달빛'의 방영 10주년을 기념해 기획됐다. 오랜 시간 작품과 캐릭터를 잊지 않고 꾸준한 성원을 보내준 팬들과 시청자들에게 보답하는 취지로 성사됐다.



'안갯길'은 방영 당시 극 중 주인공들의 애틋한 서사를 극대화하며 큰 사랑을 받은 대표 OST다. 특히 진영이 직접 작사·작곡에 참여해 음악적 역량을 입증했던 곡으로, 이번 리메이크 버전에는 원곡을 만든 진영과 주연으로 열연을 펼친 박보검이 직접 가창자로 나서 기대감을 끌어올린다.



더불어 두 사람은 이번 프로젝트를 통해 발생하는 음원 수익금을 기부하기로 뜻을 모았다. 지난 10년간 받은 사랑을 사회에 환원하며 나눔의 의미까지 더해 훈훈함을 선사한다.



[사진=엘르코리아]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)