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축구협회, 오늘부터 내달 31일까지 '경기 공정성 훼손 행위 집중 신고'

이정찬 기자
작성 2026.09.21 10:58 조회수
'축구경기 공정성 훼손 행위 집중신고기간' 포스터 (사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)
▲ '축구경기 공정성 훼손 행위 집중신고기간' 포스터

대한축구협회가 축구 현장의 공정성을 위협하는 부정행위 근절을 위해 10월 31일까지 '축구 경기 공정성 훼손 행위 집중 신고 기간'을 운영한다고 밝혔습니다.

주요 신고 대상은 승부조작 제안·요구·공모 행위, 판정 개입·청탁 및 부당한 영향력 행사, 금품·향응 제공 또는 수수 행위, 관련 사실 은폐·묵인 및 신고 방해 행위 등입니다.

집중 신고 기간은 오늘(21일)부터 10월 31일까지 진행되고, 축구협회는 제보자의 신원과 신고 내용을 비밀로 보장합니다.

제보는 대한축구협회 공식 홈페이지(www.kfa.or.kr) 내 '신문고센터'를 이용하거나 이메일(fairplayreport@kfa.or.kr)을 통해 할 수 있습니다.

축구협회는 접수된 제보에 대해 관련 자료 확인 및 면밀한 사실관계 조사를 진행, 위반 사항이 확인되면 공정위원회를 통해 규정에 따라 엄정하게 후속 조치를 취하기로 했습니다.

축구협회는 더불어 성인리그 전체 심판(K리그1·2, K3·K4리그, WK리그 심판 및 심판평가관) 약 220명을 대상으로 스포츠윤리센터와 연계한 '심판 공정성 강화 및 부정행위 예방교육'을 온라인으로 진행하기로 했습니다.

이용수 대한축구협회장 직무대행은 "심판의 공정성은 축구의 가치를 지키는 최우선 과제이자 스포츠맨십의 근간"이라며 "현장에서 페어플레이를 실천하는 선수와 심판, 관계자들의 노력이 훼손되지 않도록 이번 집중 신고 기간 운영을 통해 각종 비위 행위를 뿌리 뽑기 위해 노력하겠다"고 밝혔습니다.
 
(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)
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