"치졸한 꼼수" 결승날 노쇼에…"가는 날까지" 귀국길도 방치?

한국 남자 농구 대표팀이 우승 후 귀국하는 길에도 버스가 한동안 오지 않았던 것으로 나타났습니다.



한국 남자 농구 대표팀 여준석은 자신의 SNS에 "가는 날까지 버스가 안 오는군요"라는 글과 함께 버스를 기다리는 대표팀의 모습이 담긴 사진을 공개했습니다.



공개된 사진에는 선수들이 수많은 짐과 함께 오지 않는 버스를 기다리며 서있는 모습이 담겼습니다.



한 선수는 캐리어 위에 엎드린 채 휴대폰을 들여다보고 있고, 또 다른 선수는 체력이 완전히 방전된 듯 가방 손잡이에 엎드린 불편한 자세로 잠깐이나마 눈을 붙이고 있습니다.



앞서 2026 아이치·나고야 대회 결승전 당일이었던 어제도 훈련장 이동 차량이 오지 않아 대표팀이 훈련하지 못하는 어이없는 일이 벌어졌습니다.



대표팀은 일본과의 결승전에 앞서 오전에 체육관에서 훈련하며 몸을 풀 예정이었지만, 오전 10시에 숙소로 오기로 했던 차가 별도의 설명도 없이 나타나지 않았고, 결국 훈련 계획은 취소됐습니다.



결승 상대가 일본이었던 만큼 한국 선수를 흔들기 위한 꼼수가 아니냐는 의혹까지 제기됐습니다.



대한체육회는 이번 사고에 대해 조직위에 항의 서한을 발송하는건 물론 조직위원회 고위층과의 면담을 요청했습니다.



한국 대표팀은 어제 열악한 조건 속에서도 일본을 67 대 57로 꺾고 12년 만에 아시안게임 금메달을 따냈습니다.



(취재: 정다은, 영상편집: 장유진, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)