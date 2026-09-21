이현중 "'죽여버려야겠다' 생각"…일본 팬들은 "싫은데 좋아"

2026 아이치·나고야 아시안게임에서 숙적 일본을 꺾고 12년 만에 금메달을 목에 걸며 정상에 오른 남자 농구 대표팀 선수들이 경기 직후 솔직한 심경을 밝혔습니다.



특히, 대표팀의 주포 이현중은 결승전을 앞두고 오기로 한 버스가 오지 않아 훈련을 취소해야 했던 이른바 '버스 노쇼' 사태와 경기 중 홈 콜 판정 등 악조건 속에서 느꼈던 솔직한 심정을 가감 없이 전했습니다.



[이현중/남자 농구 국가대표 : 뭐 좀 황당했죠. 황당하고 어이도 없었지만 그럴 때일수록 오히려 저희 전투력만 상승했고 그냥 경기에만 집중하자 이렇게 얘기했던 게 잘 됐던 것 같습니다.]



이현중은 이번 아시안게임에서 연이어 발생한 황당한 사태들을 놓고 "솔직히 얘기하면 이런 상황이 일어나면 경기에서 '죽여버려야겠다'는 생각이 든다"면서도 "생각하고 냉철하게 하려고 하는 편"이라고 말했습니다.



경기 직후 눈물을 보였던 이유에 대해서는 외국인 감독과 팀원들에 대한 고마움을 꼽으며 눈시울을 붉히기도 했습니다.



[이현중/남자 농구 국가대표 : 저희 외국인 마줄스 감독님이 고생도 많으셨어요. 사단도 없이 혼자 오셔서 타지에서... 해외 도전하는 저를 보는 것 같았는데, 그 마음 굴하지 않고 저희랑 잘 맞춰서 금메달 딴 게 감독님한테도 감사드리고 감독님 때문에 눈물이 많이 났던 것 같습니다.]



니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 대한민국 농구 대표팀은 어제 아시안게임 농구 결승전에서 일본을 67 대 57로 제압하며 금메달을 차지했습니다.



전반 일본의 압박 수비에 고전하는 듯했던 이현중은 후반에만 3점슛 5개를 포함해 27득점 18리바운드를 기록하며 승리를 견인했습니다.



이현중이 경기 직후 일본 대표팀 코치진에 찾아가 직접 악수와 인사를 건네는 중계장면이 포착됐는데, 이를 두고 일본 팬들 사이에선 "적수로서 이현중은 짜증나지만, 정말 훌륭한 인품"이라는 찬사가 나오기도 했습니다.



이번 우승으로 병역 특례 혜택을 받게 된 이현중은 "병역 혜택이 안 기쁘다고 하면 거짓말"이라며 "그만큼 농구 대표팀이 아시안게임 금메달로 끝나는 게 아니라 여기서 더 해야 한다"고 말했습니다.



NBA 도전을 위해 곧바로 미국 포틀랜드로 출국하는 이현중은 아시안게임 우승을 넘어 더 큰 목표를 향해 나아가겠다는 뜻을 밝혔습니다.



(취재: 이현영 / 영상편집: 김나온 / 디자인: 이정주 / 제작: 디지털뉴스부)