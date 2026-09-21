주의하겠다더니…"제정신인가" 아시안게임 포토존 보니

2026 아이치·나고야 아시안게임 선수촌 환영 행사에 도요토미 히데요시 캐릭터가 등장해 논란이 인 가운데, 이번에는 도요토미를 소재로 한 포토존이 대회 기간 운영되는 것으로 알려졌습니다.
서경덕 성신여대 교수는 오늘(21일) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 일본에 거주하는 누리꾼의 제보를 받았다며 이같이 밝혔습니다.
서 교수는 아이치·나고야 아시안게임 문화프로그램 공식 홈페이지에 나고야시가 22일 미즈호공원에서 운영하는 '무장 역할놀이 포토스폿'이 안내돼 있다고 전했습니다.
이곳에서는 관람객이 오다 노부나가, 도요토미 히데요시, 도쿠가와 이에야스를 주제로 한 갑옷 모양의 패널 뒤에 서서 일본 전국시대 무장(武將)이 된 것처럼 사진을 찍을 수 있습니다.
앞서 지난 15일 아시안게임 선수촌 환영 행사에는 오다 노부나가, 도요토미 히데요시, 도쿠가와 이에야스로 분장한 인물들이 등장해 논란이 됐습니다.
이에 대회 조직위원회는 특정 역사적 인물을 미화할 의도는 없었지만, 관객에 따라 다르게 받아들일 수 있다는 점을 인정했습니다.
또, 앞으로 국제 스포츠 대회에 적합한 프로그램이 되도록 주의하겠다고 밝힌 바 있습니다.
서 교수는 이와 관련해 "진정성 없는 해명에 불과했다"며 "올바른 역사 의식을 갖췄다면 이렇게 도요토미를 또 등장시키지는 않았을 것"이라고 주장했습니다.
이어 서 교수는 "49억 아시아인의 축제인 아시안게임을 이용해 전범을 미화하는 일본은 더 이상 국제 스포츠 행사를 주최해서는 안 될 것"이라며 "일본은 정신 차려야만 한다"고 비판했습니다.
(사진=서경덕 성신여대 교수 SNS 캡처, 연합뉴스)
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