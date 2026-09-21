주의하겠다더니…"제정신인가" 아시안게임 포토존 보니

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2026 아이치·나고야 아시안게임 선수촌 환영 행사에 도요토미 히데요시 캐릭터가 등장해 논란이 인 가운데, 이번에는 도요토미를 소재로 한 포토존이 대회 기간 운영되는 것으로 알려졌습니다.서경덕 성신여대 교수는 오늘(21일) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 일본에 거주하는 누리꾼의 제보를 받았다며 이같이 밝혔습니다.서 교수는 아이치·나고야 아시안게임 문화프로그램 공식 홈페이지에 나고야시가 22일 미즈호공원에서 운영하는 '무장 역할놀이 포토스폿'이 안내돼 있다고 전했습니다.이곳에서는 관람객이 오다 노부나가, 도요토미 히데요시, 도쿠가와 이에야스를 주제로 한 갑옷 모양의 패널 뒤에 서서 일본 전국시대 무장(武將)이 된 것처럼 사진을 찍을 수 있습니다.앞서 지난 15일 아시안게임 선수촌 환영 행사에는 오다 노부나가, 도요토미 히데요시, 도쿠가와 이에야스로 분장한 인물들이 등장해 논란이 됐습니다.이에 대회 조직위원회는 특정 역사적 인물을 미화할 의도는 없었지만, 관객에 따라 다르게 받아들일 수 있다는 점을 인정했습니다.또, 앞으로 국제 스포츠 대회에 적합한 프로그램이 되도록 주의하겠다고 밝힌 바 있습니다.서 교수는 이와 관련해 "진정성 없는 해명에 불과했다"며 "올바른 역사 의식을 갖췄다면 이렇게 도요토미를 또 등장시키지는 않았을 것"이라고 주장했습니다.이어 서 교수는 "49억 아시아인의 축제인 아시안게임을 이용해 전범을 미화하는 일본은 더 이상 국제 스포츠 행사를 주최해서는 안 될 것"이라며 "일본은 정신 차려야만 한다"고 비판했습니다.(사진=서경덕 성신여대 교수 SNS 캡처, 연합뉴스)