[연예PICK] '레전드' 핑클이 돌아온다…21년 만 완전체 컴백 확정

1세대 대표 걸그룹 핑클이 약 21년 만에 완전체로 돌아옵니다.



연예 기획사 젬스톤이앤엠은 오늘(21일), 이효리, 옥주현, 이진, 성유리 네 멤버와 함께 핑클의 본격적인 완전체 활동을 준비하고 있다고 전격 발표했습니다.



핑클이 완전체로 활동에 나서는 것은 지난 2005년 디지털 싱글 '포에버 핑클' 이후 무려 21년 만입니다.



지난 2019년 예능 '캠핑클럽'을 통해 재회하며 신곡을 공개하기도 했지만, 당시는 방송을 계기로 한 단발성 프로젝트 성격이었습니다.



이번에는 일회성 이벤트가 아닌 '핑클'이라는 이름 아래 지속적인 팀 활동을 펼치는 새로운 출발이라는 점에서 팬들의 반응이 뜨겁습니다.



1998년 데뷔한 핑클은 '블루레인', '내 남자친구에게', '영원한 사랑', 'Now' 등 발표하는 곡마다 대히트를 기록하며 가요계 대상을 휩쓴 K팝의 전설입니다.



청순한 콘셉트부터 당당하고 강렬한 이미지까지 독보적인 스펙트럼을 보여주며 K팝 걸그룹 역사에 한 축을 세웠습니다.



이후 멤버들은 솔로 가수와 방송인, 뮤지컬 배우, 연기자 등 각자의 분야에서 정상급 커리어를 쌓아왔습니다.



오랜 시간 각자의 자리에서 내공을 다져온 네 사람이 다시 하나의 팀으로 뭉치면서, '2026년의 핑클'이 보여줄 새로운 무대에 기대가 집중되고 있습니다.



소속사 측은 단순한 추억 소환을 넘어 새로운 음악과 다채로운 콘텐츠를 순차적으로 선보일 예정이라고 밝혀 가요계의 이목이 쏠리고 있습니다.



(취재 : 강선애, 영상편집 : 정용희, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)

