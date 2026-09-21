아이들 소연, '퇴사할게여'로 대중픽 받았다…음원·SNS 휩쓸어

그룹 아이들(I-DLE) 소연이 현실감을 담아낸 유쾌한 솔로곡 '퇴사할게여 (Narr. 기안84)'로 각종 음원 차트 정상을 수성하며 활동을 종료했다.



소연은 지난 7일 솔로 정규 1집 '끝내주는 인생'을 발매하고 타이틀곡으로 2주간 다양한 활동을 펼쳤다. '퇴사'라는 현실적인 소재와 직장인의 감정을 대변하는 가사로 '음원강자' 입지를 또 한 번 굳혔다.



'퇴사할게여 (Narr. 기안84)'는 국내 주요 음원사이트 멜론 TOP100 차트에 이름을 올린 뒤 아침 출근 시간대마다 급격한 상승세를 이어갔다. 발매 11일 만인 지난 18일 멜론, 지니, 바이브, FLO, 벅스 등 국내 음원사이트 모두 실시간 차트 1위에 올랐고, 19일 기준 멜론, 지니, 벅스, 바이브 일간차트에서도 1위를 기록하며 압도적인 음원 파워를 자랑했다. 유튜브 뮤직 일간 인기 뮤직비디오 1위와 인기 급상승 음악, 주간 인기곡, 일간 쇼츠 인기곡 차트에서도 상위권을 꾸준히 유지했다. 국내뿐만 아니라 중국 텐센트 뮤직 한국차트, 쿠거우뮤직 한국차트, QQ뮤직 트리플 골드 인증과 베스트셀러 디지털 앨범 종합 주간차트 최상위권을 지키며 솔로 커리어 하이를 썼다.



'퇴사할게여 (Narr. 기안84)' 챌린지는 이번 신곡으로 인연이 생긴 밴드 익스 이상미를 비롯해 자우림 김윤아, 개그맨 허경환, 비투비 육성재, 펜타곤과 클라씨 박보은, 래퍼 우원재 등 여러 아티스트의 참여로 화제를 모았다. 유쾌한 포인트 안무와 가사 덕분에 영상 콘텐츠에도 활발히 활용되며 인스타그램 '인기 상승 오디오' 1위에 올랐고, 20일 기준 관련 릴스 영상은 9800개를 돌파하며 장기 흥행을 예고하고 있다.



무대 활동도 활발했다. 새 앨범 발매 당일 여의도 일대를 직접 돌며 홍보에 나선 소연은 1011명의 관객들과 게릴라 라이브 공연을 펼치며 솔로 활동의 성공적인 출발을 알렸다. 이어 각종 음악방송 무대와 웹예능 콘텐츠, KBS2 '더 시즌즈-성시경의 고막남친', KBS쿨FM '박명수의 라디오쇼', SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼' 등에서 탄탄한 라이브와 재치있는 입담으로 현장을 달궜다.



앞서 소연은 앨범 발매에 앞서 JTBC '뉴스룸'을 통해 "이번 앨범은 29살 전소연을 담은 앨범"이라고 언급한 바 있다. 자신만의 음악적 색깔에 일상적인 공감대를 더한 음악으로 '대중픽'을 증명한 소연은 5년 2개월 만에 선보인 솔로 활동을 화려하게 마쳤다. 앞으로 어떤 음악을 보여줄지 관심이 모인다.



사진 제공 = 큐브엔터테인먼트, KBS2 '뮤직뱅크', MBC '쇼! 음악중심' 방송 화면 캡처







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)