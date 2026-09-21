핑클, 21년 만에 완전체 컴백…'40대 독보적 언니들' 돌아온다

전설적인 걸그룹 핑클(Fin.K.L)이 약 21년 만에 완전체로 돌아온다.



젬스톤이앤엠은 21일 "이효리, 옥주현, 이진, 성유리 네 멤버와 손을 잡고 핑클의 완전체 공식 활동을 준비하고 있다"고 공식 발표했다.



이번 활동은 젬스톤이앤엠이 네 멤버 및 관계사와 협업해 기획과 운영을 맡는다. Jason Lee 젬스톤이앤엠 그룹 경영총괄 대표는 "핑클은 한국 대중음악사에서 기념비적인 상징성을 지닌 아티스트"라며 "오랜 세월 변함없이 핑클을 기다리고 응원해 준 팬들에게 새로운 추억과 감동을 선사할 수 있도록 다채로운 활동을 순차적으로 공개하겠다"고 포부를 전했다.



핑클이 온전한 팀으로 본격적인 활동에 나서는 것은 지난 2005년 발매된 디지털 싱글 앨범 'Forever Fin.K.L' 이후 무려 21년 만이다. 앞서 2019년 JTBC 예능 프로그램 '캠핑클럽'을 통해 14년 만에 재회하며 스페셜 신곡을 발표한 바 있으나, 당시에는 방송과 연계된 이벤트성 프로젝트 성격이 강했다.



1998년 가요계에 데뷔한 핑클은 데뷔곡 'Blue Rain'을 시작으로 '내 남자친구에게', '영원한 사랑', '자존심', '화이트', 'Now' 등 발표하는 곡마다 메가 히트를 기록하며 걸그룹의 황금기를 활짝 열었다. 청순미의 대명사에서 당당하고 파격적인 카리스마까지 폭넓은 콘셉트 스펙트럼을 소화해낸 이들은 방송 3사 가요대상 석권은 물론 신드롬급 인기를 구가하며 K팝 걸그룹 계보에 지울 수 없는 족적을 남겼다.



핑클 활동 이후 이효리는 시대를 상징하는 슈퍼스타이자 솔로 가수, 예능인으로 독보적인 커리어를 이어왔고, 옥주현은 대한민국을 대표하는 최정상 뮤지컬 디바로 자리 잡았다. 이진과 성유리 역시 연기와 예능을 넘나들며 폭넓은 사랑을 받아왔다.



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)