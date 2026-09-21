'프레지던츠컵 출전 좌절' 스펀, 유럽골프 BMW PGA 챔피언십 우승

▲ BMW PGA 챔피언십에서 우승한 JJ 스펀

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프레지던츠컵 출전이 좌절된 JJ 스펀(미국)이 DP월드투어(옛 유러피언 투어)의 특급 대회 BMW PGA 챔피언십(총상금 900만 달러) 우승으로 아쉬움을 달랬습니다.스펀은 어제(20일, 현지시간) 영국 잉글랜드 서리의 웬트워스 클럽(파72)에서 열린 대회 마지막 날 4라운드에서 버디 6개와 보기 1개로 5타를 줄였습니다.합계 17언더파 271타를 친 스펀은 세계 랭킹 2위 로리 매킬로이(북아일랜드), 메이저 대회 PGA 챔피언십 우승자 에런 라이(잉글랜드) 등 4명의 2위 그룹(15언더파 273타)을 2타 차로 따돌리고 우승 상금 153만 달러(약 21억 2천600만 원)를 받았습니다.스펀은 지난 4월 미국프로골프(PGA) 투어 텍사스 오픈에서 우승했지만, 프레지던츠컵 자동 출전권을 주는 점수에는 못 미쳤습니다.단장 추천 선수로도 프레지던츠컵 출전 명단에 이름을 올리지 못한 스펀은 "독기를 품고 경기했다. 이번 주에는 분명히 증명해야 할 것이 있었다"고 말했습니다.매킬로이는 준우승에 그쳤지만, 지난 4월 메이저 대회 마스터스 우승 이후 최고 성적을 냈습니다.18번 홀에 들어설 때만 해도 공동 선두에 있었지만, 2.5m 버디 퍼트가 빗나가면서 우승권에서 멀어졌습니다.매킬로이는 DP월드투어 시즌 타이틀인 '레이스 투 두바이' 순위에서 1위 패트릭 리드(미국)에 이은 2위를 달리고 있습니다.(사진=게티이미지, AP, 연합뉴스)