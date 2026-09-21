샤를로트 갱스부르, 부산국제영화제 온다…정은채와 스페셜 토크

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프랑스 배우이자 뮤지션인 샤를로트 갱스부르가 제31회 부산국제영화제(BIFF)에 참석해 한국 관객과 만난다.부산국제영화제 측에 따르면 샤를로트 갱스부르는 영화 상영, 스페셜 토크, 씨네클래스 등 프로그램에 참여해 40여 년간의 연기 여정과 예술 세계를 전할 계획이다.이번 영화제에서는 샤를로트 갱스부르가 직접 선택한 영화 '멜랑콜리아'가 특별 상영된다. 상영 이후에는 배우 정은채와 함께하는 스페셜 토크가 진행되어 촬영 비화와 라스 폰 트리에 감독과의 협업 등에 관한 이야기를 나눌 예정이다.또한 '샤를로트 갱스부르, 프렌치 시크의 뮤즈'를 주제로 한 씨네클래스가 10월 8일 오후 1시 30분 신세계 센텀시티 문화홀에서 열리며, 예매는 9월 21일 오후 2시부터 시작된다.샤를로트 갱스부르는 세르주 갱스부르와 제인 버킨의 딸로, 1985년 '귀여운 반항아'로 데뷔한 이후 '안티크라이스트', '멜랑콜리아', '님포매니악' 등 다수의 작품에 출연했으며, 2009년 칸영화제 여우주연상을 수상했다. 최근작으로는 웨스 앤더슨 감독의 '페니키안 스킴'(2025)과 아마존 프라임 시리즈 '에투알'(2025) 등이 있다.제31회 부산국제영화제는 10월 6일부터 15일까지 영화의전당 일대에서 열린다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)