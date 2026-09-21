메이저리그 샌프란시스코, 이정후 3경기 연속 안타…타율 0.276

▲ 이정후

이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 3경기 연속 안타를 쳤고, 김하성(애틀랜타 브레이브스)은 5경기 내리 침묵했습니다.이정후는 오늘(21일, 한국 시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA) 유니클로필드 앳 다저스타디움에서 열린 미국프로야구 메이저리그(MLB) LA 다저스와의 방문 경기에 2번 타자 우익수로 출전해 2타수 1안타를 치고 볼넷 1개를 골랐습니다.1회 외야 뜬공, 3회 볼넷을 기록한 이정후는 6회 우전 안타를 치고서 7회말 수비 때 교체됐습니다.이정후의 시즌 타율은 0.276입니다.샌프란시스코는 1-3으로 졌습니다.김하성은 휴스턴 애스트로스와의 방문 경기에 9번 타자 유격수로 출전해 삼진 2개와 땅볼, 뜬공으로 타격을 마무리했습니다.휴스턴을 4-2로 제압한 애틀랜타는 3년 만의 내셔널리그(NL) 동부지구 1위를 확정했습니다.한편 보스턴 레드삭스도 아메리칸리그(AL) 와일드카드로 포스트시즌(PS) 출전을 결정지었습니다.이로써 탬파베이 레이스, 뉴욕 양키스, 보스턴 AL 동부지구 세 팀이 모두 가을야구 초대장을 받았습니다.NL에서는 애틀랜타를 비롯해 밀워키 브루어스(중부지구), 다저스(서부지구) 세 팀이 지구 우승팀으로 포스트시즌 무대를 밟습니다.(사진=게티이미지)