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브리지먼, PGA 투어서 시즌 2승…프레지던츠컵 앞두고 '몸풀기'

편광현 기자
작성 2026.09.21 06:36 조회수
브리지먼, PGA 투어서 시즌 2승…프레지던츠컵 앞두고 '몸풀기'
▲ 제이컵 브리지먼

프레지던츠컵 출전을 앞둔 제이컵 브리지먼(미국)이 미국프로골프(PGA) 투어에서 우승으로 몸을 풀었습니다.

브리지먼은 오늘(21일, 한국시간) 미국 노스캐롤라이나주 애슈빌의 클리프스 앳 월넛 코브(파71)에서 열린 빌트모어 챔피언십(총상금 500만 달러) 마지막 날 4라운드에서 이글 1개, 버디 8개를 뽑아내며 10언더파 61타를 쳤습니다.

선두에 5타 뒤진 공동 5위에서 출발한 브리지먼은 합계 26언더파 258타를 적어내 역전 우승에 성공했습니다.

지난 4월 제네시스 인비테이셔널에서 PGA 투어 첫 승을 올린 브리지먼은 시즌 두 번째 우승과 함께 상금 90만 달러(약 12억5천만원)를 받았습니다.

브리지먼은 현지시간 오는 24일 개막하는 인터내셔널 팀과의 골프 대항전 프레지던츠컵에 미국 대표로 출전합니다.

브리지먼과 같은 미국 대표팀 멤버 잭슨 코이번은 합계 21인더파 263타를 쳐 공동 5위에 올랐습니다.

인터내셔널 팀에서는 코리 코너스(캐나다)가 공동 43위(12언더파 272타), 닉 테일러(캐나다)가 공동 57위(10언더파 274타)로 대회를 마쳤습니다.

(사진=게티이미지)
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