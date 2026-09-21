트럼프 "대이란 대응 결정 중"…이란 대통령 만나나?

<앵커>



트럼프 미국 대통령이 이란 전쟁에 대해 곧 아주 큰 일이 일어날 것이라고 말했습니다. 트럼프는 이란 대통령과 회담할 수 있다고 가능성도 열어뒀습니다.



뉴욕 김현우 특파원입니다.



<기자>



트럼프 대통령이 현지 시간 20일 폭스 뉴스 기자와 전화 통화에서 이란을 향한 대응을 결정하는 과정에 있다고 말했습니다.



트럼프 대통령은 이란을 쓸어버리는 것과 경제적으로 고사시키는 것 그리고 합의에 이르는 것을 가능한 선택지로 제시했다며 그들은 처신을 잘해야 할 것이라고 덧붙였다고 폭스 뉴스는 전했습니다.



트럼프는 이번 주 뉴욕에서 열리는 UN 총회에 참석하는 이란 페제시키안 대통령과 회담 가능성에 대해서는 아마 열려 있을 거라고 답했습니다.



현지 시간으로 22일 트럼프 대통령이 UN 총회에서 연설할 예정이고 페제시키안 이란 대통령은 그다음 날 연단에 오를 계획입니다.



이란을 향해 다시 대대적인 공격에 나설 수 있다는 점을 언급하면서 동시에 두 나라 정상 간 회담 가능성도 거론하며 합의를 압박한 것으로 풀이됩니다.



트럼프 대통령은 원래 지난 주말을 대통령 별장인 캠프 데이비드에서 보낼 계획이었는데 일정을 하루 앞당겨 백악관으로 복귀했습니다.



이것을 두고 중동 정세에 어떤 변화가 생긴 것 아니냐는 관측도 나오고 있습니다.



이란은 이미 자신들의 요구 조건은 중재자들을 통해 전달됐다며 협상을 위해서는 미국이 약속을 지켜야 한다고 거듭 주장했습니다.



[갈리바프/이란 의회 의장 : 미국이 그들의 약속을 이행할 때까지 이전의 협상 조건으로 돌아가거나 호르무즈 해협을 다시 개방하는 일은 결코 없을 것입니다.]



그러면서 미국이 다시 한번 이란을 상대로 공격에 나선다면 미국의 모든 주둔지와 자산이 고통스러운 공격 대상이 될 것이라고 경고했습니다.



(영상취재 : 이희훈, 영상편집 : 김병직)