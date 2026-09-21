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트럼프, 내일 뉴욕시장 관저 방문…맘다니와 세번째 회동

민경호 기자
작성 2026.09.21 04:57 조회수
트럼프, 내일 뉴욕시장 관저 방문…맘다니와 세번째 회동
▲ 트럼프 미국 대통령과 맘다니 뉴욕 시장

도널드 트럼프 미국 대통령과 조란 맘다니 뉴욕 시장이 현지 시간 21일 뉴욕에서 회동합니다.

뉴욕시는 20일 트럼프 대통령이 21일 뉴욕시장 관저인 그레이시 맨션을 방문해 맘다니 시장을 만날 예정이라고 밝혔습니다.

뉴욕시는 "이번 만남이 뉴욕시와 뉴욕 시민들에게 영향을 미치는 문제들에 초점을 맞출 것"이라고 설명했습니다.

그 외 구체적인 내용은 공개하지 않았습니다.

트럼프 대통령은 22일부터 열리는 유엔총회 참석차 뉴욕을 방문할 예정입니다.

정치적 앙숙인 트럼프 대통령과 맘다니 시장의 회동은 이번이 세 번쨉니다.

맘다니 시장은 당선인 시절인 지난해 11월과 시장 취임 후인 올해 2월 백악관을 방문해 트럼프 대통령과 회동한 바 있습니다.

문화·이민 이슈에서 강경 정책을 고수해온 트럼프 대통령과 민주사회주의자를 자처하는 진보 성향의 맘다니 시장은 정치적 스펙트럼의 양극단에 있습니다.

선거 당시 서로 날 선 비난을 쏟아내며 대립각을 세웠던 것과 달리, 앞서 두 번의 회동은 예상 밖의 화기애애한 분위기 속에서 진행됐습니다.

특히 2월 회동에선 뉴욕 주택 개발 사업을 논의하는 등 실질적인 협력을 모색하기도 했습니다.

(사진=게티이미지)
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