뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[날씨] 한낮, 늦더위 기승…남부 자외선 주의

SBS 뉴스
작성 2026.09.21 06:32 조회수
PIP 닫기
9월 하순에 접어들었지만 늦더위가 기승을 부리고 있습니다.

오늘(21일)도 서울의 낮 기온이 30도까지 오르는 등 평년보다 5도가량 높아 한낮에는 덥겠고요.

아침저녁으로는 선선해 일교차가 크겠습니다.

추석 무렵에는 낮 기온이 점진적으로 내려가겠습니다.

이렇듯 오늘 전국에 볕이 강하게 내리쬘 텐데요.

특히 남부 지방을 중심으로 자외선 지수 매우 높음 수준까지 오르겠습니다.

아침 출근길 강원과 충북, 경북 지역은 안개가 다소 짙겠습니다.

내일까지 경상권 해안은 바람이 강하게 불겠고요, 수도권과 충청권은 대기가 건조해 산불 등 화재에 유의하셔야겠습니다.

현재 기온 서울이 18.1도, 대구 15.6도로 시작하고요, 오늘 한낮 기온 춘천과 대전, 대구 29도, 광주는 30도까지 오르겠습니다.

추석 무렵 대체로 구름만 지날 텐데요, 토요일에는 남부와 제주에 비가 예상됩니다.

(박세림 기상캐스터)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김용태
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지