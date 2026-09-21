'트럭 돌진' 오늘 구속심사…사흘간 합동분향소

<앵커>



경기 안성의 나눔 장터 행사장에서 차량 돌진 사고를 낸 60대 운전자에 대해 오늘(21일) 영장실질심사가 열립니다. 사고로 숨진 어머니와 중학생 아들은 몇 년 동안 이런 봉사를 꾸준히 해왔던 것으로 알려져 더 안타까움을 사고 있습니다.



권민규 기자입니다.



<기자>



그제 경기 안성시에서 열린 중고 물품 플리마켓으로 1톤 트럭이 돌진했습니다.



현장에서 숨지거나 다친 7명은 모두 이웃을 위해 자신의 노력과 시간을 내어준 자원봉사자들이었습니다.



특히 숨진 40대 어머니와 10대 중학생 아들은 몇 년간 안성시가 주최하는 나눔 행사에 꾸준히 참여해 온 것으로 알려졌습니다.



[박희성/안성시지속가능발전협의회 부위원장 : 가족 단위로 지속적으로 봉사를 하셨던 분이에요. 막내도 있었고 남편도 있었고 가까스로 다들 피하신 거고 거기서 심폐소생술 다 하시고….]



두 사람의 빈소에는 지인과 학교 친구들의 발길이 이어져 안타까움을 더했습니다.



안성시는 긴급회의를 열고 피해자 장례와 전문 심리상담을 지원하기로 했습니다.



또 시민들과 함께 피해자들을 추모하기 위해 오늘부터 사흘간 합동분향소를 운영할 예정입니다.



검찰은 차량 돌진 사고를 낸 60대 운전자 A 씨에 대해 구속영장을 청구했습니다.



A 씨는 안성시청 기간제 노동자로 사고 당일 행사 홍보를 위해 시 소속 트럭을 인근에 주차하려다 사고를 낸 것으로 알려졌습니다.



[배병화/사고 목격자 : (운전자한테) 왜 차를 어떻게 하면 그렇게 되냐고 (물었더니) 모르겠다고. 가속페달을 밟았는지 어찌 된 건지 정신이 하나도 없어서….]



A 씨는 처음에 경찰 조사에서 "브레이크를 밟으려다 가속 페달을 밟았다"고 주장했지만 나중에는 "차량이 급발진했다"고 진술을 바꾼 것으로 파악됐습니다.



경찰은 국립과학수사연구원에 차량 정밀 감정을 맡겨 급발진 여부를 따져볼 방침입니다.



(영상편집 : 안여진, 디자인 : 이종정, 화면제공 : 안성시·시청자 송영훈)