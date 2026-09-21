1. '이현중 27득점'…남자 농구, 일본 꺾고 12년 만에 금메달



나고야 아시안게임에서 남자 농구 대표팀이 결승전에서 일본을 꺾고 금메달을 차지했습니다. 12년 만에 아시아 정상에 올랐습니다.



2. 첫날부터 금메달 4개…근대5종 성승민 첫 금메달 주인공



우리 선수들은 첫날부터 금메달 4개, 은메달 3개, 동메달 7개로 산뜻하게 출발했습니다. 근대5종의 성승민 선수는 선수단 첫 금메달의 주인공이 됐고 이번 대회 신설 종목 '테크볼'에서는 이준석 선수가 금메달을 목에 걸었습니다.



3. 트럼프 "큰일 일어날 것…이란 대통령과 만날 수도"



트럼프 미국 대통령이 이란과 관련해 곧 아주 큰일이 일어날 것이라고 말했다는 보도가 나왔습니다. 이번 주 열리는 UN 총회에 참석하는 이란 대통령과의 회담 가능성도 열어뒀습니다.



4. '낙마'에 거리 두는 민주…"김현지 국감 출석시켜야"



'김승원 의원의 장관 후보 낙마'에 민주당은 주말 내내 거리를 뒀습니다. 국민의힘 장동혁 대표는 '인사 참사'의 배후가 김현지 청와대 제1부속실장이라며 "김 실장을 국정감사에 출석시켜 책임을 물어야 한다"고 주장했습니다.