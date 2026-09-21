뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"운전하는 이 기사님은"…택시 탔다 함박웃음 부른 편지

이강 기자
작성 2026.09.21 07:52 수정 2026.09.21 08:20 조회수
PIP 닫기
이번 핫토픽은 '택시 타자마자 함박웃음'입니다.

택시에 뭐가 있길래 타자마자 이렇게 웃게 되는 걸까요?

바로 차량에 붙은 아주 귀여운 손편지가 있다고 하네요.

최근 SNS에는 '택시를 탔다가 기사님의 손녀가 쓴 편지를 봤다'는 글이 올라왔습니다.

바로 이런 편지입니다.

'청각이 좋지 않은 할아버지를 위해 조금만 크게 말해주세요'라고 당부가 적혀 있죠.

그리고 '오늘 좋은 하루 되세요, 손녀 올림' 하고 손으로 그린 그림까지 담겨 있습니다.

'너무 귀엽다, 이 글을 보자마자 최대한 목소리를 크게 내는 중'이라고 글쓴이는 적었습니다.

누리꾼들도 이걸 보고 '손녀의 마음이 여기까지 느껴지는 것 같다', '괜히 울컥한다' 등의 반응을 보였는데요.

월요일 아침부터 아주 귀엽고 기분 좋은 소식이고 기특합니다.

(화면출처 : 스레드 ominseo616)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기
이강 기자 사진
이강 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지