결국 삼단봉으로 내리쳤다…"내려!" 한밤 도심 아수라장

이번 핫토픽은 '4.5km 추적 끝에 체포'입니다.



경찰과 끈질긴 추격전 끝에 체포된 한 20대 이야기인데요.



왜 추격전을 해야 했을까요?



그렇습니다. 이번에도 음주운전입니다.



지난달 17일 전남광주 여수의 한 도로입니다.



음주 의심 차량 신고를 받고 경찰이 출동을 한 겁니다.



운전자는 경찰의 정지, 검문 요구에도 불응하며 약 4.5km를 달아났습니다.



도주 과정에서 어린이보호구역 내 중앙선을 침범하고 역주행과 과속을 하기도 했습니다.



그리고 잠시 뒤 시민들의 협조로 도주로가 막혀버린 운전자 추가 사고를 막기 위해 경찰관이 이렇게 즉시 차량으로 뛰어갔습니다.



6차례나 하차를 요구했지만 불응했고 경찰은 삼단봉으로 운전석 창문을 깨고 차량을 강제 개방해서 운전자를 체포했습니다.



그리고 혈중알코올농도를 측정해 봤더니 면허 취소 수준 0.152%로 확인됐습니다.



혹시나 했는데 역시나였던 소식입니다.



(화면출처 : 유튜브 대한민국 경찰청)