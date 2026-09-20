야구 대만전 선발 투수 곽빈…대만은 실업팀 우완 린이웨이

▲ 투구 훈련하는 곽빈

우완 정통파 강속구 투수 곽빈(두산 베어스)이 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 대만과 B조 조별리그 첫 경기에 선발의 중책을 안고 등판합니다.류지현 야구대표팀 감독은 내일(21일) 저녁 6시 30분 일본 아이치현 오카자키중앙종합공원 야구장에서 열리는 대만과 경기에 선발 투수로 곽빈을 오늘 예고했습니다.곽빈은 올해 프로야구 정규리그 평균자책점 1위(2.26), 탈삼진 1위(186개)를 달리는 우리나라의 가장 강력한 선발 카듭니다.곽빈은 나고야로 넘어온 뒤 어제 실내 연습장에서 불펜에서 던져 대만전 선발 등판이 유력한 상태였습니다.류 감독은 대만과 경기가 아시안게임 5연패를 좌우할 가장 중요한 경기라고 보고 곽빈을 필두로 전 투수를 망라해 총력전으로 대만 타선에 맞설 예정입니다.대만은 왕옌청(한화 이글스), 린위민(미국프로야구 마이너리그) 두 왼손 투수 대신 실업 야구팀 합작금고에서 뛰는 스무살의 우완 영건 린이웨이를 선발로 내보냅니다.우리에게 잘 알려지지 않은 투수를 내보내 혼선을 주겠다는 의도로 엿보입니다.대만은 2018 자카르타·팔렘방 아시안게임 때도 우리나라와 첫 경기 때 실업팀 투수를 선발 투수로 기용해 재미를 봤습니다.이순철 SBS 해설위원은 "결국엔 우리 타자들이 얼마나 점수를 뽑아주느냐에 대만전 성패가 달렸다"며 "류지현 감독이 1번 타자로 누구를 기용할지, 투수 유형에 관계 없이 안정감 있게 타격하는 김도영을 어느 타순에 넣을지가 상당히 중요할 것 같다"고 전망했습니다.(사진=연합뉴스)