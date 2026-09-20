여자배구, 8년 만에 4강 진출…준결승 상대는 일본

차상현 감독이 이끄는 여자 배구 대표팀(세계랭킹 28위)이 난적 카자흐스탄(42위)을 꺾고 2026 아이치·나고야 아시안게임 준결승에 진출했습니다.



대표팀은 오늘(20일) 일본 아이치현 파크 아레나 고마키에서 열린 카자흐스탄과 8강에서 세트 점수 3-0(26-24 27-25 25-21)으로 승리했습니다.



대표팀은 이날 대만(37위)을 세트 점수 3-0으로 꺾은 일본(6위)과 21일 오후 7시 20분 준결승을 치릅니다.



한국 여자 배구가 아시안게임 준결승에 진출한 건 2018 자카르타·팔렘방 대회 이후 8년 만입니다.



한국은 2010 광저우 대회에서 준우승, 2014 인천 대회에서 우승, 2018 자카르타·팔렘방 대회에서 동메달을 땄고 2023년에 열린 2022 항저우 대회에서 준결승 진출에 실패해 5위에 그쳤습니다.



이날 대표팀은 무실세트로 승리했지만, 1, 2세트에서 듀스 승부를 펼칠 만큼 접전을 벌였습니다.



한국은 1세트 23-22에서 연속 득점을 내주면서 역전을 허용했으나 김다인(현대건설)의 연속 블로킹으로 25-24로 재역전했습니다.



이후 김다인의 유효 블로킹과 육서영(IBK기업은행)의 디그로 공격권을 가져온 뒤 강소휘(한국도로공사)가 천금 같은 득점을 내 1세트를 26-24로 가져왔습니다.



2세트도 치열했습니다.



한국은 24-23에서 연속 실점해 24-25로 역전을 허용했습니다.



그러나 육서영이 차분하게 공격을 성공한 뒤 서브 에이스도 곁들여 26-25로 역전했습니다.



대표팀은 기회를 놓치지 않았습니다.



상대 공격 범실로 한 점을 더하며 세트 스코어 2-0을 만들었습니다.



1, 2세트를 천신만고 끝에 잡아낸 한국은 3세트에서 경기를 마무리했습니다.



21-20에서 강소휘와 육서영의 연속 득점이 나오면서 승기를 잡았고 24-21에서 박은서(SOOP)가 블로킹으로 경기를 끝냈습니다.



육서영은 양 팀 최다인 20점을 올리며 맹활약했고, 미들 블로커 정호영(흥국생명)은 10점, 이다현(NEC 레드로케츠)은 9점으로 힘을 보탰습니다.