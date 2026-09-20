[날씨/XR] 낮엔 더워도 저녁엔 '서늘'…주중까지 늦더위

늦더위가 기승인 요즘입니다.



하늘이 맑게 드러나면서 낮에는 마치 여름처럼 더운데요.



해가 지고 나면 복사 냉각에 의해 기온이 떨어지면서 서늘해집니다.



내일(21일) 아침 평년 기온과 비슷하게 출발하겠고요, 낮이 되면 30도 안팎의 더위가 찾아오겠습니다.



일교차가 10도 이상 크게 벌어지면서 환절기 건강에도 비상등이 켜졌습니다.



시간대에 맞는 적절한 옷차림으로 건강 관리 잘해주셔야겠습니다.



수도권과 충청 지역의 대기는 차차 건조해지겠습니다.



가을을 맞아서 산행 계획 있으신 분들은 불씨 단속 철저하게 해주셔야겠습니다.



오늘 밤부터 내일 오전 사이 충북과 경북 내륙 지역을 중심으로는 짙은 안개 끼는 곳이 있겠고요, 낮에는 곳곳에서 자외선 지수 매우 높음 수준까지 오르겠습니다.



아침 기온 살펴보시면 서울의 아침 최저 기온 18도, 대구는 15도에서 출발하겠고요, 낮 기온 전주 30도, 대구 29도까지 오르겠습니다.



늦더위는 주 중반까지 이어지겠고요, 추석 당일인 금요일부터는 평년 기온을 되찾겠습니다.



(안수진 기상캐스터)