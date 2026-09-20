뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"수년간 봉사했는데" 추모 발길…운전자 구속영장

권민규 기자
작성 2026.09.20 22:12 수정 2026.09.20 23:07 조회수
PIP 닫기
<앵커>

어제(19일) 경기 안성의 플리마켓 행사장에서 차량 돌진 사고를 낸 60대 운전자에 대해 검찰이 구속영장을 청구했습니다. 사고로 숨진 어머니와 아들은 평소에도 이런 자원봉사에 앞장서 온 것으로 알려져 주변을 더 안타깝게 하고 있습니다.

권민규 기자가 취재했습니다.

<기자>

어제 경기 안성시에서 열린 중고 물품 플리마켓으로 1톤 트럭이 돌진했습니다.

현장에서 숨지거나 다친 7명은 모두 이웃을 위해 자신의 노력과 시간을 내어준 자원봉사자들이었습니다.

특히 숨진 40대 어머니와 10대 중학생 아들은 몇 년간 안성시가 주최하는 나눔 행사에 꾸준히 참여해 온 것으로 알려졌습니다.

[박희성/안성시지속가능발전협의회 부위원장 : 가족 단위로 지속적으로 봉사를 하셨던 분이에요. 막내도 있었고 남편도 있었고 가까스로 다들 피하신 거고 거기서 심폐소생술 다 하시고….]

두 사람의 빈소에는 지인과 학교 친구들의 발길이 이어져 안타까움을 더했습니다.

안성시는 긴급회의를 열고 피해자 장례와 전문 심리 상담을 지원하기로 했습니다.

또 시민들과 함께 피해자들을 추모하기 위해 내일부터 사흘간 합동 분향소를 운영할 예정입니다.

검찰은 차량 돌진 사고를 낸 60대 운전자 A 씨에 대해 구속영장을 청구했습니다.

A 씨는 안성시청 기간제 노동자로 사고 당일 행사 홍보를 위해 시 소속 트럭을 인근에 주차하려다 사고를 낸 걸로 알려졌습니다.

[배병화/사고 목격자 : (운전자한테) 왜 차를 어떻게 하면 그렇게 되냐고 (물었더니) 모르겠다고. 가속페달을 밟았는지 어찌 된 건지 정신이 하나도 없어서….]

A 씨는 처음에 경찰 조사에서 "브레이크를 밟으려다 가속페달을 밟았다"고 주장했지만 나중에는 "차량이 급발진했다"고 진술을 바꾼 걸로 파악됐습니다.

경찰은 국립과학수사연구원에 차량 정밀 감정을 맡겨 급발진 여부를 따져볼 방침입니다.

(영상편집 : 안여진, 디자인 : 이종정, 화면제공 : 안성시·시청자 송영훈)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기
권민규 기자 사진
권민규 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지