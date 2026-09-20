한국태권도, 세계품새선수권 14연속 우승… MVP는 이주영·변재영

▲ 새계품새선수권대회 MVP들, 시상대 왼쪽부터 변재영, 린시룽, 이동준, 이주영.

우리나라가 세계태권도품새선수권대회에서 14회 연속 종합우승을 차지하며 태권도 종주국의 자존심을 지켰습니다.한국은 오늘(20일) 강원특별자치도 춘천 송암스포츠타운에어돔에서 막을 내린 2026 세계태권도품새선수권대회에서 금메달 20개, 은메달 4개, 동메달 5개를 획득했습니다.이로써 2006년 서울에서 열린 첫 대회부터 올해까지 14개 대회에서 모두 종합우승을 달성했습니다.특히 올해는 전체 42개 메달 종목 가운데 절반에 가까운 20개 종목에서 정상에 올랐습니다.금메달 3개를 딴 종합 2위 태국에도 크게 앞섰습니다.미국이 금메달 2개, 은메달 5개, 동메달 10개로 종합 3위에 자리했습니다.개인상도 한국이 휩쓸었습니다.공인품새 남자 최우수선수(MVP)에는 30세 이하 개인전에서 우승한 이동준(경희대)이 선정됐습니다.여자 MVP는 세계선수권 4회 연속 우승을 달성한 이주영(한국체대) 몫이었습니다.자유품새 남자 MVP에는 17세 이하 개인전에서 대회 2연패를 이룬 변재영(성호고)이 뽑혔습니다.여자 MVP만 중국의 린시퉁에게 돌아갔습니다.이주영과 변재영은 2024 홍콩 대회에 이어 두 대회 연속 MVP에 선정됐습니다.다음 대회는 2028년 튀르키예 안탈리아에서 개최됩니다.(사진=세계태권도연맹 제공, 연합뉴스)