'티아고 2골에도' 전북, 광주와 2-2 비겨…제주는 강원에 승리

▲ 광주전에서 선제골을 터트린 전북 티아고.

프로축구 K리그1 전북 현대가 꼴찌 광주FC와 비겨 3경기째 승수를 쌓지 못했습니다.전북은 20일 전주월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 30라운드 홈 경기에서 티아고의 멀티 골 활약에도 후반 추가시간에 동점 골을 얻어맞고 광주와 2-2로 승부를 가리지 못했습니다.이로써 최근 3경기에서 2무 1패를 기록한 전북은 승점 44를 기록, 이날 강원FC를 잡은 제주 SK(승점 46)에 3위 자리를 내주고 4위로 내려앉았습니다.최하위 광주는 승점 15를 기록했습니다.패배 위기에서 벗어나긴 했으나 K리그1, 2를 통틀어 연속 경기 최다 무승 기록을 28경기(12무 16패)로 늘렸습니다.전북은 전반 35분 김영빈이 상대 미드필드 왼쪽에서 올린 크로스를 티아고가 골 지역 오른쪽에서 수비수와 경합하며 가슴으로 트래핑한 뒤 오른발등으로 툭 밀어 넣어 리드를 잡았습니다.하지만 전반 44분 수비수 김태현의 자책골로 승부는 원점으로 돌아갔습니다.광주 바 루아가 페널티지역 왼쪽에서 올린 공이 이민기와 경합하던 김태현의 머리에 맞고 전북 골문으로 들어갔습니다.전북은 후반 33분 코너킥 기회에서 조위제가 헤더로 연결한 공을 티아고가 골 지역 왼쪽에서 오른발로 감각적으로 돌려놓아 다시 앞섰습니다.하지만 광주가 후반 46분 바 루아의 슈팅이 골키퍼에게 막힌 뒤 아이데일이 재차 차 넣어 극적으로 동점을 만들었습니다.제주는 강릉하이원아레나에서 열린 강원과 원정 경기에서 이탈로의 결승 골로 1-0 승리를 거뒀습니다.제주가 강원에 승리한 것은 2023년 4월 춘천 원정 경기에서 1-0으로 이긴 이후 3년 5개월 만입니다.그동안 제주는 강원과의 11차례 리그 맞대결에서 8무 3패로 부진했습니다.최근 5경기 연속 무패(3승 2무)를 이어간 제주는 순위도 3위로 한 계단 끌어 올렸습니다.반면 최근 무패를 5경기(1승 4무)에서 끝낸 5위 강원은 승점 42에 머물렀습니다.이날 제주는 전반 36분 상대 오른쪽에서 올라온 크로스를 김신진이 골 지역 왼쪽에서 머리로 떨어뜨렸고, 강원 수비가 제대로 걷어내지 못해 오른쪽으로 흐른 공을 이탈로가 왼발로 골문에 차 넣어 승부를 갈랐습니다.전반에 슈팅을 한 차례도 기록하지 못했던 강원은 후반 들어 선수 교체로 전열을 재정비하고 제주를 몰아붙였으나 견고한 제주 수비벽을 좀처럼 무너뜨리지 못했습니다.(사진=한국프로축구연맹제공, 연합뉴스)