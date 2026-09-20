한성숙 총리 "기초연구 몫 재원 구분해 젊은 연구자 뒷받침"

▲ 한성숙 국무총리가 20일 서울 종로구 삼청동 공관에서 청년 과학기술 연구자들과 '열린 브런치' 행사 참여 중인 모습

한성숙 국무총리는 오늘(20일) "젊은 연구자들이 안정적인 여건에서 과감히 도전하고 미래를 이끌 연구자로 성장할 수 있도록 정부가 든든히 뒷받침하겠다"고 밝혔습니다.한 총리는 오늘 서울 종로구 삼청동 공관에 과학기술계 청년 연구자들을 초청한 '열린 브런치' 행사에서 이같이 말했습니다.행사에는 해외에서 연구하다 국내로 돌아온 교수와 박사후연구원(포스트닥터), 정부출연연구기관 소속 젊은 연구자 등이 참석했습니다.한 총리는 기초연구의 지속성을 우려하는 한 참석자의 의견에 "정책 전환 과정에서 기초연구가 소외되지 않도록 재원 배분 시 기초·원천 연구 몫을 구분하고, 연구자들이 국가적 과제와 함께 기초·원천 연구도 이어갈 수 있게 하겠다"고 약속했습니다.해외에서 복귀한 연구자들을 위해선 "신속히 연구에 전념하도록 초기 연구비와 장비 지원을 연계하고, 청년 연구자들의 공동 연구시설 이용 여건도 개선해 달라"고 관계 기관에 주문했습니다.또 박사후연구원들의 처우와 관련해선 "독립 연구자로 성장하는 데 중요한 단계임을 잘 알고 있다"며 "안정적으로 연구하며 경력을 쌓아갈 수 있도록 지원을 확대해 나가겠다"고 밝혔습니다.(사진=국무총리실 제공, 연합뉴스)