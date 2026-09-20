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한성숙 총리 "기초연구 몫 재원 구분해 젊은 연구자 뒷받침"

김혜영 기자
작성 2026.09.20 18:47 조회수
한성숙 국무총리가 20일 서울 종로구 삼청동 공관에서 청년 과학기술 연구자들과 '열린 브런치' 행사 참여 중인 모습
▲ 한성숙 국무총리가 20일 서울 종로구 삼청동 공관에서 청년 과학기술 연구자들과 '열린 브런치' 행사 참여 중인 모습

한성숙 국무총리는 오늘(20일) "젊은 연구자들이 안정적인 여건에서 과감히 도전하고 미래를 이끌 연구자로 성장할 수 있도록 정부가 든든히 뒷받침하겠다"고 밝혔습니다.

한 총리는 오늘 서울 종로구 삼청동 공관에 과학기술계 청년 연구자들을 초청한 '열린 브런치' 행사에서 이같이 말했습니다.

행사에는 해외에서 연구하다 국내로 돌아온 교수와 박사후연구원(포스트닥터), 정부출연연구기관 소속 젊은 연구자 등이 참석했습니다.

한 총리는 기초연구의 지속성을 우려하는 한 참석자의 의견에 "정책 전환 과정에서 기초연구가 소외되지 않도록 재원 배분 시 기초·원천 연구 몫을 구분하고, 연구자들이 국가적 과제와 함께 기초·원천 연구도 이어갈 수 있게 하겠다"고 약속했습니다.

해외에서 복귀한 연구자들을 위해선 "신속히 연구에 전념하도록 초기 연구비와 장비 지원을 연계하고, 청년 연구자들의 공동 연구시설 이용 여건도 개선해 달라"고 관계 기관에 주문했습니다.

또 박사후연구원들의 처우와 관련해선 "독립 연구자로 성장하는 데 중요한 단계임을 잘 알고 있다"며 "안정적으로 연구하며 경력을 쌓아갈 수 있도록 지원을 확대해 나가겠다"고 밝혔습니다.

(사진=국무총리실 제공, 연합뉴스)
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