북한, 단거리 탄도미사일 쏜지 3시간 만에 또 발사체 발사

북한이 오늘(20일) 오후 동해상으로 단거리 탄도미사일(SRBM) 1발을 발사한 지 3시간 만에 재차 미상 발사체를 발사했습니다.



합동참모본부는 북한이 동해상으로 미상 발사체를 발사했다고 오늘 오후 6시쯤 공지했습니다.



합참은 북한 발사체의 제원과 사거리 등을 분석 중입니다.



북한은 앞서 오늘 오후 3시쯤 원산 일대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일 1발을 발사했습니다.



발사한 미사일은 약 450km를 비행했으며, 북한의 대표적 SRBM인 화성-11 계열로 추정됩니다.



추가 발사한 발사체가 탄도미사일로 확인되면 세 시간 간격으로 탄도미사일을 두 차례 발사한 것이 됩니다.



북한은 지난 18일 공개한 김여정 노동당 총무부장 담화에서 미 주관으로 최근 치러진 다국적 해상연합훈련 '퍼시픽 뱅가드' 등에 반발하며 "비례성 또는 그를 능가하는 공세성을 띤 반응행동"이 필요하다고 위협한 바 있습니다.



이어 이틀 만에 탄도미사일 발사를 통해 '반응행동'을 실제 감행한 것으로 풀이됩니다.