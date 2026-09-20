이란 협상단장 "우리 조건 이행안되면 호르무즈 계속 폐쇄"

▲ 모하마드 바게르 갈리바프

이란의 대미 협상단장인 모하마드 바게르 갈리바프 의회의장은 이란이 제시한 종전 조건이 이행되지 않으면 호르무즈 해협은 계속 폐쇄될 것이라고 밝혔습니다.갈리바프 의장은 현지시간 20일 의회 본회의 개회 연설에서 "우리가 제시한 조건이 충족되지 않고 이란 민족의 정당한 권리가 인정되지 않으며 미국이 이를 이행하지 않는 한 협상 국면으로 복귀하거나 호르무즈 해협의 재개를 위한 어떤 여지도 존재하지 않을 것"이라고 말했습니다.그러면서 "외교 무대에서 우리의 입장은 지극히 명확하고 이성적이며 타협의 대상이 아니다"라며 "중재국들을 통해 이런 요구 조건과 메시지를 상대측에 투명하고 단호히 전달했다"고 강조했습니다.이란은 레바논을 포함한 모든 전선에서 종전, 동결 자금 해제, 석유 수출 제재 해제, 호르무즈 해협에 대한 이란의 통제권 인정, 해상봉쇄 해제 등을 종전 조건으로 고수하고 있습니다.모흐센 레자이 이란 최고국가안보회의(SNSC) 사무총장은 전날 알자지라와 인터뷰에서 미국과 전쟁 종식을 목표로 협상을 재개하기 위해 모든 전선에서의 전쟁 종식, 이란 동결 자금 해제, 해상 봉쇄 해제 등 조건을 중재국을 통해 전달했다고 말했습니다.갈리바프 의장은 또 "전쟁을 외치면서도 이를 주체적, 압도적으로 종식할 어떠한 전술적 비전이나 메커니즘을 갖추지 못하고 국가의 실제 역량을 계산하지 않은 채 모든 형태의 교류와 외교적 접근을 부정해 결과적으로 국가를 소모전과 끝없는 전쟁의 늪으로 몰아넣는 엘리트층이 있다"고 지적했습니다.이어 "반대로 국가의 방어 역량을 과소평가하는 오류에 빠져 안보 불안을 조장하고 적의 일방적 조건을 수용하고 굴복하자고 하는 부류가 있다"고 비판했습니다.협상을 일절 거부하고 군사적 강경책만 고집하는 세력과, 미국과 협상만을 주장하는 진영을 둘 다 질책한 것입니다.갈리바프 의장은 상반된 이들 두 가지 주장에 대해 "이런 편향된 접근은 결속과 단합을 해체하려는 적의 전략적 의도에 부합할 뿐"이라며 "'전쟁이냐 협상이냐'라는 이분법적 틀은 현실에 부합하지 않고 전투와 협상이 병행돼야 한다"고 말했습니다.그러면서 "이성적이고 압도적 무력으로 싸우되 현장에서 결정적 승기를 잡아 적이 약화된 적절한 시점에서는 힘의 우위와 합리성에 기반해 외교적 수단을 통해 협상으로 성과를 이뤄 불가역적으로 고착화해야 한다"고 덧붙였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)