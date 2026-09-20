'한국 첫 금메달' 근대5종 성승민 "안주하지 않는 선수될 것"

▲ 20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 근대5종 여자 개인 결승에서 금메달을 차지한 대한민국 성승민이 금메달, 대회 공식마스코트 호노혼을 들고 포즈를 취하고 있다.

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2026 아이치·나고야 아시안게임 대한민국 선수단에 '1호 금메달'을 안긴 여자 근대5종 성승민은 한국 여자 근대5종의 새 역사를 연이어 쓴 것에 기뻐하면서도 안주하지 않겠다고 밝혔습니다.성승민은 오늘(20일) 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 아시안게임 근대5종 여자 개인전에서 우승을 차지한 뒤 "준결승에 이어서 오늘도 모든 종목을 모두 군더더기 없이 마무리해 기분이 좋고, 금메달을 가져올 수 있어서 행복하다"고 소감을 전했습니다.이날 성승민은 펜싱, 수영, 장애물 경기, 레이저 런(육상＋사격) 합계 1천492점을 따내 1위에 오르며 이번 아시안게임 대한민국 선수단 첫 금메달의 주인공이 됐습니다.2024년 파리 올림픽에서 동메달을 따며 아시아 여자 선수 최초로 입상했던 성승민은 아시안게임에서는 한국 선수 최초로 개인전 우승을 차지하는 역사를 일궜습니다.성승민은 "파리 올림픽 때도 최초라는 수식어가 붙었는데, 이번에도 이런 타이틀을 얻어서 정말 행복하다"고 말했습니다.성승민은 파리 올림픽 때와 이번 대회를 비교하면서는 "경기 운영에서 너무 긴장만 하지는 않고, 분위기를 조금은 즐길 수 있는 선수가 된 것 같다"며 "여기서 안주하지 않고 더 열심히 하는 선수가 되겠다"고 강조했습니다.성승민은 첫날 펜싱 시드라운드부터 쾌조의 컨디션을 뽐내더니 준결승과 결승에서도 안정적인 기량을 유지하며 마침내 시상대 맨 위에 섰습니다.특히 파리 올림픽을 끝으로 근대5종 중 승마가 장애물 경기로 대체된 이후 아시안게임 첫 개인전 금메달의 주인공이 되며 새로운 시대에도 완벽히 적응한 모습을 보였습니다.성승민은 "오늘 펜싱부터 1위로 마쳤고, 제가 좋아하는 장애물에서도 준결승의 30초대보다 더 좋은 29초대 기록이 나와 무척 기분이 좋다"면서 "수영과 레이저 런은 항상 좋아하고 자신 있어서 잘 마무리할 수 있었다"고 말했습니다.펜싱, 장애물, 수영 성적에 따라 출발 시점에 차이를 두는 마지막 레이저 런을 선두에서 시작하며 중국 선수들의 추격을 받았던 성승민은 "시작 전에는 긴장했지만, 막상 경기가 시작되고서는 뒤에 선수들은 보지 않고 앞에 제 것만 보며 했다"고 전했습니다.한국은 각국 선수들의 개인전 상위 3명 성적을 합산해 순위를 가리는 단체전에서는 성승민, 김은주, 신수민과 은메달을 합작해 이번 대회 여자 근대5종에서 2개의 메달을 챙겼습니다.성승민은 "(경기 시간상) 제가 메달을 따게 되면 첫 금메달이라고 생각은 하고 있었지만, 섣불리 생각하지 않으려 자제했다"면서 "한국 선수단 첫 금메달이 무척 뜻깊다. 앞으로 경기할 우리나라 선수들도 좋은 성적을 냈으면 좋겠다"고 '금빛 기운'을 보냈습니다.(사진=연합뉴스)