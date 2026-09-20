배추·줄기상추 이어 또…'유황 훈증 죽순'에 '발칵'

▲ 식품의약품안전처

중국에서 유황 훈증 처리를 한 죽순이 생산돼 논란이 일자 식품의약품안전처는 중국산 죽순이 수입되지 않았다고 밝혔습니다.앞서 일부 매체는 중국 일부 지역에서 유황으로 죽순을 훈증해 가공한 사실이 확인돼 중국 당국이 수사에 착수했다고 보도했습니다.식약처는 이 같은 보도와 관련해 오늘(20일) 자료를 통해 "중국산 죽순은 농산물 형태로 국내에 수입되지 않았다"고 설명했습니다.다만 통조림 같은 중국산 죽순 가공식품은 일부 수입되고 있습니다.식약처는 통관단계 정밀검사에서 가공식품에 대한 이산화황 검사를 실시해 왔고, 이에 더해 일정 기간 죽순 가공식품에 대해 제조사별 검사를 추가하기로 했습니다.앞서 중국 일부 지역에서 배추에 1군 발암물질인 포름알데히드를 썼고, 줄기상추에는 식용색소를 사용했다는 사실이 중국 현지 매체 등을 통해 각각 보도되며 파장이 일기도 했습니다.이에 식약처는 통관 단계 검사를 강화했고, 주중 한국대사관을 통해 문제가 된 배추와 줄기상추의 경우 국내에 유통되지 않았다는 사실을 확인했습니다.(사진=식품의약품안전처 제공, 연합뉴스)