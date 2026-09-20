이정후, '사이영상' 스쿠벌 상대로 멀티히트…시즌 타율 0.276

▲ 샌프란시스코 자이언츠의 이정후

미국 프로야구 샌프란시스코 자이언츠의 이정후 선수가 '사이영상' 투수 태릭 스쿠벌을 상대로 멀티히트를 기록했습니다.이정후는 미국 캘리포니아주 LA 다저스타디움에서 열린 메이저리그(MLB) LA 다저스와 원정 경기에서 2루타 한 방을 포함해 4타수 2안타 1타점을 기록했습니다.열흘 만에 멀티히트로 타격감을 끌어올린 이정후는 시즌 타율 2할7푼6리(536타수 148안타)를 기록했습니다.3경기 연속 4번타자 우익수로 출장한 이정후는 첫 타석부터 배트가 날카롭게 돌았지만 아쉽게 호수비에 잡혔습니다.1회초 투아웃 1루에서 다저스 선발투수인 스쿠벌의 초구를 받아쳐 우중간 안타성 타구를 날렸지만 카일 터커의 다이빙 캐치에 걸리고 말았습니다.2대 2로 맞선 3회초에는 내야수 키를 살짝 넘어가는 행운의 안타를 치고 나갔습니다.이정후의 방망이는 세 번째 타석에서도 폭발했습니다.샌프란시스코가 4대 3으로 뒤진 5회초 노아웃 2루에서 스쿠벌을 상대로 우중간을 꿰뚫는 통렬한 2루타로 주자를 불러들였습니다.7회초에는 다저스 불펜투수 알렉스 베시아에게 좌익수 뜬공으로 물러났습니다.샌프란시스코는 이정후의 활약에도 마운드가 무너지면서 10대 4로 졌습니다.(사진=게티이미지)