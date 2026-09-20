황선우 "자유형 100ｍ 시즌 최고 성적…결승서 전력"

2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 자유형 100ｍ 결승에 진출한 황선우와 김영범이 예선을 좋은 컨디션으로 마무리했습니다.



황선우는 오늘(20일) 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 경영 남자 자유형 100ｍ 예선에서 48초13에 골인해 전체 2위를 기록했습니다.



1위는 48초07을 기록한 중국의 판잔러, 3위는 48초34의 김영범이었습니다.



자유형 100ｍ 48초13은 황선우의 올 시즌 최고 기록입니다.



황선우는 "레이스를 무척 가볍게 했다. 몸도 가볍게 컨트롤했고 편안한 레이스가 됐다"면서 "기를 쓰고 해도 48초3∼4대 기록이 나왔는데, 정말 좋은 기록이 나왔다"고 만족감을 드러냈습니다.



판잔러와 먼저 붙어본 소감으로는 "원래 후반이 좋은 선수다. 결승에서 모든 걸 다 쏟아붓는 느낌으로 할 것"이라고 말했습니다.



김영범은 "기록은 생각했던 것보다 나쁘지 않게 잘 나왔다"면서도 "초반 50ｍ에서 후반 15ｍ 사이에 약간 자세가 무너진 부분이 살짝 아쉽다"고 했습니다.



이어 "전반 50ｍ 구간에서 피로감이 얼마나 있는지 많이 확인했다"며 "결승에서는 이러한 아쉬운 부분들을 보완해 더 좋은 퍼포먼스를 낼 수 있게 준비하겠다"고 다짐했습니다.



김영범은 "연습 때 수도 없이 100ｍ 시뮬레이션을 했으니, 결승전을 마지막 시뮬레이션의 끝이라고 생각하겠다"며 "단 1%도 놓치지 않고 100% 준비한 것을 다 보여주는 것이 제 각오이자 다짐"이라고 굳은 의지를 밝혔습니다.



(사진=연합뉴스)