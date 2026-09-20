사이클 신지은 아시안게임 동메달…한국 선수단 첫 메달

▲ 20일 일본 아이치현 신시로 서킷 코스에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 사이클 여자 도로 독주 경기에서 동메달을 획득한 한국 신지은이 활짝 웃어보이고 있다.

한국 사이클 국가대표 신지은이 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 대한민국 선수단에 첫 메달을 안겼습니다.신지은은 오늘(20일) 일본 아이치현 신시로 서킷 코스에서 열린 아시안게임 사이클 여자 도로 독주 경기에서 36분 56초 14의 기록으로 결승선을 통과해 동메달을 획득했습니다.이번 대회 한국 선수단 전체를 통틀어 가장 먼저 나온 메달입니다.1위 리나타 술타노바(카자흐스탄·36분 23초 72), 2위 장하오(중국·36분 28초 40)에 이은 3위로, 1위 술타노바와 신지은의 기록 격차는 32초42였습니다.신지은은 첫 번째 구간을 12분 58초 31로 통과하며 4위로 출발했지만, 두 번째 구간을 24분 49초 70으로 끊으며 3위로 올라섰고, 마지막 결승선까지 페이스를 잃지 않으며 최종 3위에 안착했습니다.도로 독주는 출전 선수들이 일제히 출발해 몸싸움을 벌이는 일반 개인 도로 경기와 달리, 일정한 시간 간격을 두고 한 명씩 출발해 정해진 코스를 완주한 시간으로 순위를 가르는 종목입니다.온전히 선수 개인의 페이스 조절과 독주 능력이 메달 색을 좌우합니다.도로와 트랙을 병행하며 기량을 뽐내 온 신지은은 올해 초 2026 아시아 도로 사이클 선수권대회에서 여자 개인 도로 3위, 도로 독주 4위를 기록한 데 이어, 아시아 트랙 사이클 선수권대회에서도 옴니엄 3위, 단체추발 2위에 오르며 이번 대회를 위한 예열을 마쳤습니다.이번 대회 한국 선수단의 첫 메달리스트로 이름을 올리며 기분 좋게 대회를 시작한 신지은은 단체추발과 매디슨, 옴니엄 등 트랙 경기에서 추가 메달 사냥에 나섭니다.(사진=대한사이클연맹 제공, 연합뉴스)