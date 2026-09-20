KTX 승차권 예매 두 달 전부터 가능…10월 1일부터

▲ KTX 승차권 구매

다음 달부터 KTX 등 철도 승차권을 출발 두 달 전부터 예매할 수 있게 됩니다.국토교통부와 한국철도공사는 철도 이용 편의를 높이기 위해 10월 1일부터 철도 승차권 예매 기간을 기존 출발 1개월 전에서 2개월 전으로 확대한다고 밝혔습니다.이번 조치는 국내외 관광객이 여행 계획을 세우는 단계에서 철도 승차권을 미리 구입할 수 있도록 하기 위한 겁니다.외국인 관광객은 항공권을 출발 두 달 전부터 구매하는 경우가 많았지만, 철도 승차권은 한 달 전부터 예매할 수 있어 국내 이동계획을 세우는 데 불편을 겪었습니다.국토부는 최근 외국인 관광객의 철도 이용이 빠르게 증가함에 따라 관련 서비스도 개선합니다.현재 영어·중국어·일본어·태국어·베트남어 등 7개 언어를 지원하는 외국인 대상 웹페이지에는 프랑스어·독일어·몽골어를 추가해 연말까지 지원 언어를 10개로 늘릴 계획입니다.또 비자·마스터·유니온페이 등 해외 신용카드 외에 중국 간편결제 서비스 위챗페이와 알리페이로도 승차권을 구매할 수 있도록 시스템을 개발하고 있습니다.