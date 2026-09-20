"귀성 24일 오전·귀경 25일 오후 가장 혼잡"

▲ 연휴 고속도로 정체

올해 추석 연휴 기간 고속도로 하루 평균 통행량이 지난해보다 11.8% 증가한 605만 대에 달할 것으로 전망됐습니다.귀성길은 24일 오전, 귀경길은 추석 당일인 25일 오후가 가장 혼잡할 것으로 예상됩니다.국토교통부는 추석 명절을 맞아 23∼27일 닷새 동안을 특별교통대책기간으로 지정하고 관계기관 합동 특별교통대책본부를 운영한다고 밝혔습니다.한국교통연구원과 한국도로공사에 따르면 이번 추석 연휴 총 이동 인원은 지난해보다 3.5% 감소한 3천93만 명으로 예상됩니다.이동 수단은 승용차가 88.4%를 차지할 것으로 예상됩니다.고속도로 하루 평균 통행량은 지난해 541만 대에서 올해 605만 대로 11.8% 늘어나고, 추석 당일에는 684만 대가 몰릴 것으로 보입니다.주요 도시 간 이동 시간은 귀성의 경우 연휴 첫날인 24일 오전, 귀경은 추석 당일인 25일 오후가 가장 오래 걸리고, 연휴 기간이 비슷했던 2022년과 2023년 수준일 것으로 보입니다.귀성길 최대 소요 시간은 서울∼부산 10시간 30분, 서울∼목포 10시간 45분으로 예상됩니다.귀경길은 부산∼서울 9시간, 목포∼서울 7시간 40분이 걸릴 전망입니다.국토부는 교통 혼잡에 대비해 고속·일반국도 299개 구간(2천312㎞)을 집중적으로 관리하고 고속도로 64개 구간(374㎞)에서 갓길차로를 운영합니다.일반국도 11개 구간(71㎞)을 신규 개통하고 경부고속도로 양재∼신탄진 구간 버스전용차로 운영시간을 평소보다 4시간 연장해 다음 날 오전 1시까지 운영합니다.이용객 증가에 대비해 버스·철도 등의 운행 횟수와 좌석을 평소보다 각각 11.8%(1만 1천567회), 11.1%(85만 3천석) 늘립니다.철도는 지난해 추석보다 하루 평균 3만 4천석(약 9%)을 추가 공급합니다.KTX 운임은 평균 10%, 역귀성 요금은 최대 50% 할인됩니다.인천공항은 출국장을 최대 30분 일찍 열고 셀프 체크인 서비스도 확대합니다.추석 연휴 기간인 24∼27일에는 고속도로 통행료를 면제할 계획입니다.통행료 면제는 22일 국무회의에서 최종 확정될 예정입니다.연휴 기간 한국도로공사가 관리하는 재정 고속도로 주유소 226곳에서는 유류 가격을 L(리터)당 100원 인하합니다.