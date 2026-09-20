황선우, 자유형 100ｍ 2위 '결승행…김영범 3위

한국 수영 간판 황선우가 남자 자유형 100ｍ 예선을 가볍게 통과했습니다.



황선우는 오늘(20일) 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 남자 자유형 100ｍ 예선에서 48초13에 골인해 전체 2위를 했습니다.



1위는 48초07을 기록한 중국의 판잔러입니다.



예선 5개 조 가운데 마지막 5조에 편성된 황선우는 이 종목 세계 기록(46초40) 보유자인 판잔러와 함께 물살을 갈랐습니다.



황선우가 5번 레인, 판잔러가 4번 레인이었습니다.



첫 50ｍ 구간은 황선우가 가장 먼저 통과했지만 마지막 터치패드는 판잔러가 찍었습니다.



도쿄 아쿠아틱스센터는 황선우가 세계 수영계에 처음 이름을 알린 곳입니다.



2021년에 열린 2020 도쿄 올림픽 남자 자유형 100ｍ 준결승에서 47초56으로 당시 아시아 신기록을 세운 황선우는 이후 주 종목을 자유형 200ｍ로 조정한 바 있습니다.



2022 항저우 아시안게임 이 종목 동메달리스트인 황선우는 이날 오후 같은 장소에서 열릴 결승에서 메달에 도전합니다.



4조에서 출전한 김영범은 48초34로 경기를 마쳐 예선 전체 3위로 결승행 티켓을 얻었습니다.



한국 단거리 강자로 떠오른 김영범은 이 종목 메달 후보로 꼽힙니다.



가장 먼저 시작한 여자 접영 200ｍ에서는 김윤희와 이희은이 결승에 진출했습니다.



김윤희는 2분11초09(4위), 이희은은 2분12초64(8위)로 예선을 통과했습니다.



남자 개인혼영 200ｍ 예선에 나선 김지훈은 2분00초06(4위), 김민석은 2분01초28(6위)로 결승 티켓을 얻었습니다.

