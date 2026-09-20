앤트로픽, 미 샌프란에 '생물학 연구실' 구축…신약 연구 가속

▲ 앤트로픽

인공지능(AI) 스타트업 앤트로픽이 미국 샌프란시스코 베이 지역에 생물학 실험실을 구축한 것으로 나타났습니다.에릭 카우더러-에이브럼스 앤트로픽 생명과학 총괄은 현지시간 19일 로이터 통신과 인터뷰에서 "생물학 연구를 수행하는 데 있어 최종 시험은 실제 실험실 작업"이라며 자체 연구실 존재를 공식 확인했습니다.그는 "우리 회사의 임무는 세상에 강력한 AI를 개발해 세상에 이익을 가져다주는 것"이라며 "생명과학 분야에서 가장 큰 기회를 보고 있으며 이것이 우리가 하는 모든 일의 동기 부여가 되고 있다"고 강조했습니다.다만 앤트로픽은 기존 제약사들과의 직접적인 상업적 경쟁은 피하겠다는 방침입니다.그는 "우리는 제약·바이오 기업들과 경쟁하지 않는다"며 임상시험 단계까지 나아가지 않고 그 전 단계에 집중할 것이라고 밝혔습니다.주로 제약사가 외면해온 소외 질환 치료제 발굴에 집중하겠다는 것입니다.앤트로픽은 또 자사 AI 모델 클로드가 연구실 내 로봇 장비를 직접 제어하도록 하는 시스템을 구축하고 있습니다.카우더러-에이브럼스 총괄은 AI 모델이 생물학적 무기 개발 등에 악용될 수 있다는 우려와 위험성에 대해서도 경각심을 갖고 안전장치를 병행하겠다고 덧붙였습니다.그는 "모델을 개선해 신약 개발을 촉진하는 것과, 위험을 줄이기 위해 신중하게 배포하는 것 사이에서 균형을 맞추고 있다"고 설명했습니다.앞서 앤트로픽은 과학자용 도구인 '클로드 사이언스'를 선보이고 바이오 기업 '코이피션트바이오'를 인수하는 등 관련 생태계를 빠르게 확장해왔습니다.또 바스 나라시만 노바티스 CEO를 이사로 위촉하고, 단백질 구조 예측 AI '알파폴드'를 개발해 노벨 화학상을 공동 수상한 존 점퍼 전 구글 딥마인드 수석연구원도 지난 7월 영입했습니다.다리오 아모데이 최고경영자(CEO)도 수년 전 아버지를 질병으로 여읜 개인적 경험을 공개하며 생명과학 연구에 강한 의지를 드러낸 바 있습니다.