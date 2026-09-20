트럼프의 '백악관 출입 금지' 현실화…CNN 등 출입 거부당해

▲ MS나우의 아케일라 가드너, CNN의 베치 클라인, 폴리티코의 샤이엔 헤이즐럿

도널드 트럼프 미국 대통령이 행정부와 공화당에 비판적인 보도를 해온 CNN 방송 등의 백악관 출입을 금지하겠다고 밝힌 지 하루 만에 해당 언론사 기자들이 실제 출입을 거부당했습니다.현지시간 19일 뉴욕타임스(NYT), 로이터 통신에 따르면 CNN과 MS나우, 폴리티코는 이날 오전 자사 기자들이 백악관에 들어가려 했으나 출입이 막혔다고 밝혔습니다.백악관 담당 기자인 CNN의 베치 클라인과 MS나우의 아케일라 가드너, 폴리티코의 샤이엔 헤이즐럿 등의 출입증은 비활성화됐습니다.이는 트럼프 대통령이 이들 매체의 백악관 출입을 금지한다고 밝힌 데 따른 조치로 보입니다.트럼프 대통령은 전날 이들 매체가 '가짜뉴스'를 보도해왔다며 "공화당과 공화당 행정부의 위상을 떨어뜨리려고 일부러 부정적인 기사를 쓴다"고 주장하며 출입 금지 조처를 발표했습니다.트럼프 대통령은 이들 언론사 외에 다른 언론사도 출입 금지 대상이 될 수 있다고 예고했습니다.전날 취재진과의 질의응답에서 NYT와 워싱턴포스트(WP)도 "가짜뉴스"라고 비난하면서 백악관에 이들 신문을 더는 비치하지 않을 수 있다고 말했습니다.CNN은 이날 성명을 통해 트럼프 대통령의 조치가 "불법"이라며 "백악관과 다른 정부 시설에 대한 물리적 접근을 제한하려는 시도나 우리의 취재 활동을 방해하려는 그 어떤 시도와 상관없이" 미국 정부에 대한 보도를 계속할 것이라고 밝혔습니다.MS나우도 성명에서 "수정헌법 제1조의 권리와 민주주의에서 독립 언론이 수행하는 필수적인 역할을 수호하기 위해 필요한 모든 조처를 할 것"이라고 밝혔습니다.트럼프 대통령과 주류 언론 간의 갈등이 실제 취재 제한으로 이어지면서 언론 자유와 수정헌법 1조를 둘러싼 논란도 더욱 커질 것으로 보입니다.NYT는 트럼프 대통령이 출입 금지 조치를 해당 언론사들의 보도 내용과 직접 연계한 만큼 법적 다툼이 벌어질 경우 이를 방어하기 쉽지 않을 것으로 수정헌법 1조 전문가들이 보고 있다고 전했습니다.트럼프 대통령은 집권 1기인 2018년 당시에도 CNN 백악관 출입 기자였던 짐 아코스타에 대해 백악관 출입을 금지했습니다.그러나 이후 CNN의 소송으로 법원이 제동을 걸자, 해당 조치를 풀어야 했습니다.백악관은 지난해 AP통신이 멕시코만을 미국만으로 표기하라는 트럼프 대통령의 지침을 따르지 않았다는 이유로 대통령 집무실과 전용기에서 AP의 취재를 금지했고, AP의 소송 제기로 법적 다툼이 이어지고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)