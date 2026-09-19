"찰스 3세 말 그대로 썼다"…다이애나 동생, 왕실 반박에 재반박

▲ 1981년 찰스 3세 당시 왕세자와 다이애나 왕세자빈의 결혼식

찰스 3세 영국 국왕이 첫 부인 다이애나 왕세자빈 사망 당시 다이애나에 관한 독설을 퍼부었다는 주장에 왕실이 반박하자 다이애나의 남동생 찰스 스펜서 백작이 재반박에 나섰습니다.스펜서 백작은 현지 시간 18일 영국 BBC 방송에 출연해 "지금 여기에서 드릴 수 있는 말씀은, 그(찰스 3세)가 정확히 그렇게 말했다는 것"이라며 "나는 진실을 말하고 있다"고 밝혔습니다.스펜서 백작의 회고록 출간을 앞두고 공개된 발췌본에 따르면, 찰스 3세는 1997년 다이애나 사망 직후 스펜서 백작과 전화로 장례에 관한 견해 차로 입씨름하다가 "걱정 말라, 우린 곧 그녀를 잊게 될 거니까"라고 쏘아붙였다고 합니다.첫 발췌본 공개 직후 버킹엄궁은 이례적으로 강한 입장을 내 스펜서 백작이 "슬픔으로 이성이 흐려지고 판단력을 잃어 기억이 왜곡됐다"고 주장했습니다.이같은 성명에 대한 질문에 스펜서 백작은 "그(찰스 3세)가 화가 난 걸까, 아니면 창피한 걸까"라고 되물으며, 왕실이 '기억은 다를 수 있다'는 식으로 본질을 흐렸다고 주장했습니다.스펜서 백작은 "내 평생 그와 전화 통화는 단 두 차례였다. 나는 그가 하는 말을 아주 유심히 듣고 있었고 그게 정확히 그가 한 말이었다"며 '너무나 가공할'(monstrous) 말이었던 터라 당시 가족과 친구들에게 이를 전하기도 했다고 말했습니다.회고록 발췌본에도 스펜서 백작은 찰스 3세의 말에 너무 놀라 답하는 데 몇 초가 걸렸고 "그런 말을 하다니 믿을 수 없다"고 말하고 전화를 끊었다고 썼습니다.또한 다이애나라면 윌리엄·해리 형제가 장례 행렬을 따라 걷기를 원치 않았을 것이라는 반대에 찰스 3세가 "그게 당신 집안의 문제다. 의무감이라곤 쥐뿔도 없다"며 옛 처가에 대해 독설했다고도 적었습니다.버킹엄궁은 지난 16일 낸 성명 이후로는 추가 입장은 내놓지 않았습니다.(사진=AP, 연합뉴스)