뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

신유빈·김동용 기수…태극기 들고 개회식 16번째로 입장

작성 2026.09.19 19:20 수정 2026.09.19 19:21 조회수
19일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 개회식에서 대한민국 선수단이 입장하고 있다. (사진=연합뉴스)

2026 아이치·나고야 아시안게임에서 종합 3위 이상을 노리는 대한민국 선수단이 탁구 신유빈과 조정 김동용을 공동 기수로 앞세워 16번째로 입장했습니다.

신유빈과 김동용은 오늘(19일) 오후 일본 나고야 미즈호 공원 육상경기장에서 열린 대회 개회식에서 선수단 맨 앞에 섰습니다.

19일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 개회식에서 한국 선수단 기수로 선정된 조정 김동용과 탁구 신유빈이 태극기를 들고 입장하고 있다. (사진=연합뉴스)

한국 선수단은 전체 규모 1천51명 가운데 9개 종목 50명이 개회식에 참가했습니다.

경기와 공식 훈련 일정, 선수촌 입촌 여부 등을 고려해 개회식 참가 인원이 정해졌습니다.

탁구 간판 신유빈과 17년째 태극마크를 달고 있는 베테랑 김동용은 함께 태극기를 들고 선수단을 이끌었습니다.

미소를 띠며 입장한 선수단은 하트 형상으로 설계된 중앙 무대를 통과하면서 태극기를 들고 관중을 향해 인사한 뒤 자리에 앉았습니다.

19일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 개회식에서 대한민국 선수단이 입장하고 있다. (사진=연합뉴스)
19일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 개회식에서 대한민국 선수단이 입장하고 있다. (사진=연합뉴스)

개회식 현장을 찾은 최휘영 문화체육관광부 장관과 유승민 대한체육회장이 선수단을 향해 반갑게 손을 흔드는 모습도 중계 화면에 잡혔습니다.

신유빈은 대회 조직위원회에 "훈련하는 도중 기수로 선정된 것을 알았다. 영광스러운 자리라고 생각해 큰 자부심을 느끼고 받아들였다"며 "개회식 이후에 선수들이 모두 멋진 경기를 펼칠 것이니 많은 응원 부탁드린다"고 전했습니다.

이어 신유빈은 "출전하는 모든 종목에서 메달을 따는 것이 내 목표"라고 강조했습니다.

사실상 마지막 아시안게임일 가능성이 큰 김동용도 "처음 기수 선정 소식을 들었을 때는 '이게 맞나, 잘못된 거 아닌가' 싶어 얼떨떨했다"면서도 "이따 입장하면서 매우 벅찰 것 같다"고 소감을 밝혔습니다.

19일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 개회식에서 대한민국 선수단이 입장하고 있다. (사진=연합뉴스)

한국은 영문 국가명에 따른 입장 순서에서 카자흐스탄에 이어 16번째로 등장했습니다.

북한 선수단은 중국 다음인 8번째로 입장했습니다.

개회식을 시작으로 공식 개막한 아이치·나고야 아시안게임은 10월 4일까지 이어집니다.

19일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 2026 아이치·나고야 아시안게임 개회식이 열리고 있다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김용태
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지