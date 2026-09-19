스마트폰으로 '찰칵'…북 선수단 손인사하며 개회식 입장

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2026 아이치·나고야 아시안게임에 출전하는 북한 선수단이 환한 표정으로 대회 개회식에 참여했습니다.북한 선수단은 오늘(19일) 오후 나고야 미즈호 공원 육상경기장에서 열린 개회식에서 영문 국가명(DPR Korea)의 알파벳 순서에 따라 전체 46개 출전 선수단 가운데 중국(China) 다음인 8번째로 입장했습니다.여자 복싱 황효순(27)과 남자 탁구 우태룡(26)이 기수로 선수단 맨 앞에 섰습니다.진한 파란색 바지와 흰색 재킷의 단복을 갖춰 입은 북한 선수들은 각자 가진 인공기를 흔들거나 미소를 지으며 관중을 향해 손을 흔들었습니다.개회식장 중앙 무대를 가로지른 북한 선수단은 인솔자를 따라 선수단석에 앉았습니다.북한 선수단석은 이란과 이웃한 자리로 배치됐습니다.16번째로 입장한 한국 선수단과는 다소 거리가 떨어진 위치였습니다.북한 선수단 일부는 선수단석에서 스마트폰으로 보이는 기기로 서로 사진을 찍거나 포즈를 취하면서 아시아 최대 스포츠 축제의 시작 분위기를 만끽했습니다.개회식이 진행되는 모습을 휴대전화로 촬영하는 모습도 목격됐습니다.이번 대회에 북한은 재일 조선인인 리성아(축구)와 정세리(가라테) 등을 포함해 14개 종목에 선수 107명을 보냈습니다.북한은 직전 항저우 대회에서 18개 종목에 선수 191명을 등록해 이번 대회에서는 선수단 규모가 줄었습니다.다만 역도와 레슬링, 복싱, 사격 등 전통적으로 강세를 보인 종목에는 정예급 선수단을 보내 더 높은 성적을 노리는 것으로 보입니다.일본에서 열린 대회를 기준으로 이번 대회 북한 전체 대표단 규모는 1985년 130명 규모였던 고베 유니버시아드 대회를 넘어서는 최대 규모입니다.(사진=연합뉴스)