김승원 측, '추가의혹 청와대 탄원' 보도에 "사실 다르거나 과장 오류"

▲ 김승원 법무부 장관 후보자가 19일 사퇴 기자회견을 마치고 국회 소통관을 나서고 있다.

법무부 장관 후보직에서 사퇴한 민주당 김승원 의원 측은 오늘(19일) 추가 의혹이 담긴 탄원서가 청와대에 전달됐다는 언론 보도에 대해 "탄원서(에 담긴) 소문은 사실과 다르거나 과장 오류가 있다"고 반박했습니다.김승원 의원실은 이날 입장문을 통해 "탄원서 내용에 대해 청와대로부터 연락받은 사실은 없고, 제출됐는지도 알지 못한다"며 이같이 말했습니다.한 언론은 이날 김 의원이 후보직 사퇴 기자회견을 연 이후 '김 의원의 법무부 장관 지명 철회를 촉구하는 전직 보좌진들의 탄원서가 청와대 측에 전달됐다'고 보도했습니다.보도에 따르면 탄원서에는 김 의원의 과거 성추행 의혹과 보좌진들의 무마 과정, 추가 음주운전 의혹, 음주 뒤 보좌진에 대한 상습적인 욕설과 폭언 의혹, '신약 로비 의혹' 외 추가 청탁 의혹 등이 담겼다고 전했습니다.의원실은 "후보자 사퇴 배경과 관련한 위 소문에 대해 당시 근무했던 보좌관은 사실과 다르다는 점을 밝혀왔다"며 "보도 경위와 내용에 대해 정확한 사실관계를 확인한 후 필요한 조치를 하겠다"고 덧붙였습니다.의원실은 또 김 의원과 신약 임상실험 승인 청탁 의혹의 브로커가 같이 있는 온라인상의 이미지 등과 관련, "김 의원과 관련한 악의적인 AI(인공지능) 합성물과 허위·조작정보가 유포되고 있다"며 "의원실은 최초 제작자 및 유포자를 끝까지 추적해 강력한 법적 조치를 취하겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)